あいみょん×長岡亮介×會田茂一によるバンドOJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）貴重な初ライブ映像を期間限定公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

1月15日に赤坂カントリーハウスにて行われた、OJAMASHIMA’sの初ライブ映像が公開となった。

■ライブ当日に突如インスタ生配信され、大きな話題となったライブ

OJAMASHIMA’sは、シンガーソングライターのあいみょん、ペトロールズの長岡亮介、ギタリスト／音楽プロデューサーの會田茂一（アイゴン）によるバンドで、結成のきっかけとなったのは、2025年10月にリリースされたあいみょんの18thシングル「ビーナスベルト」に収録されたカップリング楽曲「おじゃまします」。

同曲のアレンジを担当した會田が長岡の参加を提案し、3人が初めて一緒にレコーディングを行い交流が深まった。さらに11月、長岡がパーソナリティーを務めるラジオ番組『CITROEN FOURGONNETTE』（「CITROEN」の「E」はウムラウト付きが正式表記）にあいみょんと會田が出演。これを機に、バンド結成から初ライブ開催まで一気に実現した。

初となったOJAMASHIMA’sのライブは、バンドのXアカウントがひっそりと立ち上がっていたのみで、結成やライブに関する告知はほぼほぼ行われず、販売されたチケットはわずか2席のみ。ライブ当日にあいみょんのInstagramアカウントで突如ライブの模様が生配信され、あいみょん、長岡、會田に加え、アコーディオンに佐藤芳明、パーカッションに三星章紘という、実力派メンバーによる演奏にSNS上では驚きと喜びの声が溢れた。

今回公開された映像は、その貴重な初ステージの模様を臨場感たっぷりに楽しむことができる内容。1ヵ月限定の特別公開となるので、ぜひ見逃さないようにしよう。

■セットリスト

1.君のこゝろ

2.die die die

3.ビーナスベルト

4.チカ

5.ふたりの世界

6.おじゃまします

■関連リンク

OJAMASHIMA’s OFFICIAL X

https://x.com/OJAMASHIMA_s

あいみょん OFFICIAL SITE

http://www.aimyong.net/

https://wmg.jp/artist/aimyon/