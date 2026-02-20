西野カナ、全国14ヵ所24公演を回るホールツアーの開催が決定
西野カナが、6月から全国ホールツアー『西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”』を開催することが決定した。
■2月20日21時よりオフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスタート
全国ホールツアーは、2018年以来となる8年ぶりの開催。全国14ヵ所24公演を巡る。
そして、2月20日21時より、オフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスタート。受付期間中のファンクラブ入会でも申し込みが可能だ。
■ライブ情報
『西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”』
06/03（水）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
06/04（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール
06/10（水）福岡・福岡サンパレス
06/11（木）福岡・福岡サンパレス
06/17（水）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
06/18（木）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール
07/02（木）三重・三重県文化会館 大ホール
07/03（金）三重・三重県文化会館 大ホール
07/11（土）大阪・フェスティバルホール
07/12（日）大阪・フェスティバルホール
07/16（木）宮城・仙台サンプラザホール
07/17（金）宮城・仙台サンプラザホール
07/24（金）石川・金沢歌劇座
07/25（土）福井・福井フェニックスプラザ エルピス 大ホール
08/09（日）香川・レクザムホール 大ホール
08/11（火・祝）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール
08/18（火）東京・東京国際フォーラム ホールA
08/19（水）東京・東京国際フォーラム ホールA
08/27（木）京都・ロームシアター京都 メインホール
08/28（金）京都・ロームシアター京都 メインホール
09/03（木）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
09/04（金）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru
09/22（火・祝）広島・広島文化学園HBGホール
09/23（水・祝）広島・広島文化学園HBGホール
