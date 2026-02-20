西野カナ、全国14ヵ所24公演を回るホールツアーの開催が決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

西野カナが、6月から全国ホールツアー『西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”』を開催することが決定した。

■2月20日21時よりオフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスタート

全国ホールツアーは、2018年以来となる8年ぶりの開催。全国14ヵ所24公演を巡る。

そして、2月20日21時より、オフィシャルファンクラブ「西野家」先行受付がスタート。受付期間中のファンクラブ入会でも申し込みが可能だ。

■ライブ情報

『西野カナ TOUR 2026 “HEART BEAT”』

06/03（水）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06/04（木）埼玉・大宮ソニックシティ 大ホール

06/10（水）福岡・福岡サンパレス

06/11（木）福岡・福岡サンパレス

06/17（水）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

06/18（木）愛知・愛知県芸術劇場 大ホール

07/02（木）三重・三重県文化会館 大ホール

07/03（金）三重・三重県文化会館 大ホール

07/11（土）大阪・フェスティバルホール

07/12（日）大阪・フェスティバルホール

07/16（木）宮城・仙台サンプラザホール

07/17（金）宮城・仙台サンプラザホール

07/24（金）石川・金沢歌劇座

07/25（土）福井・福井フェニックスプラザ エルピス 大ホール

08/09（日）香川・レクザムホール 大ホール

08/11（火・祝）愛媛・愛媛県県民文化会館 メインホール

08/18（火）東京・東京国際フォーラム ホールA

08/19（水）東京・東京国際フォーラム ホールA

08/27（木）京都・ロームシアター京都 メインホール

08/28（金）京都・ロームシアター京都 メインホール

09/03（木）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

09/04（金）北海道・札幌文化芸術劇場 hitaru

09/22（火・祝）広島・広島文化学園HBGホール

09/23（水・祝）広島・広島文化学園HBGホール

