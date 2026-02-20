King & Prince、新シングル特典映像「『STARRING』プレミアナイト Behind the scenes」のティザー映像公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

King & Princeが18枚目シングル「Waltz for Lily」を3月25日にリリース。このたび、本作の初回限定盤Bに収録される特典映像「『STARRING』プレミアナイトBehind the scenes」のティザー映像が公開された。

■本物の映画にも引けを取らない規模で開催

「STARRING」プレミアナイトとは、アルバム『STARRING』のリリースを記念して2025年12月に開催された一夜限りのスペシャルイベント。

歌舞伎町をジャックして行われた本物の映画にも引けを取らない規模のレッドカーペット、そして11本の特報と限定映像の特別上映会を実施。

「本格的なレッドカーペットで豪華すぎる」「細部までこだわり抜かれてて本当に感動！」「空間すべてがキンプリのSTARRINGの世界になっていて圧巻」と、実際の映画さながらの巨大な規模がメディアやSNSで大きな話題となっていた。

上映会では、アルバム収録楽曲の1曲1曲を架空の映画の主題歌に見立てて制作された本物さながらの映画の特報映像や、イベント限定のメイキング映像が上映され、アルバムテーマが映画ということでその世界観を映画館で堪能できる内容となっていた。

イベントには限られた人数の当選者のみが招待されたが、その裏側が見たいというリクエストが多かったため、メンバー考案によって今回特別に『「STARRING」プレミアナイト』のビハインド映像が、最新シングルの特典映像として収録されることとなった。

2026.03.25 ON SALE

SINGLE「Waltz for Lily」

