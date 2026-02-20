HOKUTO（THE RAMPAGE吉野北人）TVアニメ『神の雫』OPテーマを担当！自身の誕生日に配信リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

HOKUTO（THE RAMPAGE 吉野北人）の新曲「hate you? love you?」が、4月より放送開始予定のTVアニメ『神の雫』のオープニングテーマに決定。併せて、本楽曲がHOKUTO本人の誕生日である3月6日に配信リリースされることが発表となった。

■TVアニメ『神の雫』は、4月より放送開始予定

「hate you? love you?」は、3月に開催される日本武道館公演が即日ソールドアウトとなった人気急上昇中のバンド、Penthouseのメンバーが手掛けた楽曲。ワインを題材とするアニメの世界観に寄り添い、ジャズファンク調のダンサブルで洗練されたサウンドに仕上がっている。HOKUTOのあらたな音楽的魅力を強く印象づける一曲だ。

2月20日より各配信サービスにてPre-add／Pre-saveキャンペーンもスタート。詳細はHOKUTOの公式SNSをチェックしよう。

TVアニメ『神の雫』の原作は、2004年～2014年に『モーニング』（講談社）で連載された、原作・亜樹直／作画・オキモト・シュウによる人気漫画。幻のワイン“神の雫”を巡る人間ドラマと、ワイン初心者にもわかりやすい表現が話題を呼び、世界的なワインブームを巻き起こした。

コミックスは全世界シリーズ累計発行部数1,500万部を突破。ワイン業界関係者からも高い支持を得ている。このたび、あらたなメディアミックス展開として、待望の初アニメ化が決定した。

TVアニメ『神の雫』は、4月よりTOKYO MX、関西テレビ、BS日テレにて放送開始予定。

■リリース情報

2026.03.06 ON SALE

DIGITAL SINGLE「hate you? love you?」

■関連リンク

TVアニメ『神の雫』番組サイト

吉野北人 OFFICIAL SNS

X

Instagram

THE RAMPAGE OFFICIAL SITE

