長崎市出身の俳優 前原 瑞樹さんが母校をサプライズ訪問し、後輩たちにエールを送りました。

長崎市の県立長崎東高校。

20日は、3年生にとって高校生活最後の授業となる節目の1日です。

卒業式まであと10日。

大学入試などを控える後輩たちにエールを送りたいと、この日訪れたのは…

長崎市出身の俳優 前原 瑞樹さんです。

高校を卒業したのは2011年。

約15年ぶりに母校を訪れたという前原さんは、ここまで頑張ってきた後輩たちをねぎらい、自信をもって入試に臨んでほしいとエールを送りました。

（俳優・前原 瑞樹さん）

「家族 先生 友達、みんなが最後まであなたの背中を押してくれます。僕もきょうみなさんと出会うことができたので、これからみなさんを全力で応援していきます。自信をもって会場に向かって最後までがんばってください。応援しています」

（生徒）

「先輩からのありがたい言葉をいただいて、これからも努力をし続けて大学でもがんばりたい」

（生徒）

「長崎東高校出身の方々が世に羽ばたいて活躍しているのを見たら、自分も卒業後がんばろうと思う」

（俳優・前原 瑞樹さん）

「すごくみんな盛り上がってくれてすごくほっとした。よかった。変わらずみんな熱気があって僕の時も元気がある学校だったが、変わらずパワフルでこっちがエネルギーをもらった」

前原さんは21日に、長崎ランタンフェスティバルの皇帝パレードに皇帝役として出演します。