“話題作に次々と出演” 実力派俳優「前原瑞樹さん」母校を訪問 21日の皇帝パレードに登場《長崎
長崎市出身の俳優 前原 瑞樹さんが母校をサプライズ訪問し、後輩たちにエールを送りました。
長崎市の県立長崎東高校。
20日は、3年生にとって高校生活最後の授業となる節目の1日です。
卒業式まであと10日。
大学入試などを控える後輩たちにエールを送りたいと、この日訪れたのは…
長崎市出身の俳優 前原 瑞樹さんです。
高校を卒業したのは2011年。
約15年ぶりに母校を訪れたという前原さんは、ここまで頑張ってきた後輩たちをねぎらい、自信をもって入試に臨んでほしいとエールを送りました。
（俳優・前原 瑞樹さん）
「家族 先生 友達、みんなが最後まであなたの背中を押してくれます。僕もきょうみなさんと出会うことができたので、これからみなさんを全力で応援していきます。自信をもって会場に向かって最後までがんばってください。応援しています」
（生徒）
「先輩からのありがたい言葉をいただいて、これからも努力をし続けて大学でもがんばりたい」
（生徒）
「長崎東高校出身の方々が世に羽ばたいて活躍しているのを見たら、自分も卒業後がんばろうと思う」
（俳優・前原 瑞樹さん）
「すごくみんな盛り上がってくれてすごくほっとした。よかった。変わらずみんな熱気があって僕の時も元気がある学校だったが、変わらずパワフルでこっちがエネルギーをもらった」
前原さんは21日に、長崎ランタンフェスティバルの皇帝パレードに皇帝役として出演します。