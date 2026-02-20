Rockon Social Club、“男闘呼組”カバーアルバム第2弾リリース決定
元・男闘呼組メンバーである成田昭次、岡本健一、高橋和也、前田耕陽と、プロデューサーも務める寺岡呼人、ドラマーの青山英樹で結成されたロックバンド・Rockon Social Clubが、男闘呼組のカバーアルバム第2弾をリリースすることが決定した。
【写真】Rockon Social Clubのライブ＆トークシーンなど番組カットがたっぷり！
第1弾は2023年にRockon Social Club LIVE BD＆DVD『ROCKON SOCIAL CLUB 1988』の特典CDとしてリリースされた「2023」。今回リリースが決定した第2弾は、Rockon Social Clubアプリのプレミアム会員からリクエストを募り、その結果を参考に収録楽曲が決定する。リクエストは28日まで受付中。
Rockon Social Clubは、9月3日の東京・Zepp Haneda公演を皮切りに、全国5都市で11公演を行う全国ツアー『Rockon Social Club Tour 2026 The Warriors』を開催予定だ。
2月23日には、昨年12月24日、25日に神奈川・横浜BUNTAIでツアーファイナルを迎えたライブ『KURE 5-56 Presents Rockon Social Club Tour 2025 FOREVER CALLING -Still Rockin’』の模様がWOWOWにて放送・配信される。最新アルバム『THE SHOW MAN』でコラボレーションしたスペシャルゲストを迎えた特別なライブとなる。
