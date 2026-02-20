チケット販売は2席のみ あいみょん＆長岡亮介＆會田茂一によるOJAMASHIMA’sのSPライブ映像を1ヶ月限定公開
1月15日に東京・赤坂カントリーハウスにて行われたOJAMASHIMA’s（おじゃましまーず）の初ライブの映像がYouTubeに公開された。
【動画】1ヶ月限定の特別公開！OJAMASHIMA’sの初ライブ映像
OJAMASHIMA’sとは、シンガー・ソングライターのあいみょん、ペトロールズなどで活動する長岡亮介、ギタリスト／音楽プロデューサーの會田茂一（アイゴン）によるバンド。結成のきっかけとなったのは、昨年10月にリリースされたあいみょんの18枚目のシングル「ビーナスベルト」に収録されたカップリング楽曲「おじゃまします」。同曲のアレンジを担当した會田が長岡の参加を提案し、3人でレコーディングを行い、さらに11月に長岡がパーソナリティを務めるラジオ番組『CITROEN FOURGONNETTE』にあいみょんと會田が出演したことを機に、バンド結成から初ライブ開催までが実現した。
バンドのXアカウントがひっそりと立ち上がっていたのみで、バンド結成や初ライブに関する告知はほぼ行われず、販売されたライブのチケットはわずか2席。当日にあいみょんのインスタグラムアカウントで突如ライブの模様が生配信され、3人に加え、アコーディオンに佐藤芳明、パーカッションに三星章紘という、実力派メンバーが揃ったライブにSNS上では驚きと喜びの声があふれた。
今回公開された映像では、その貴重な初ステージの模様を臨場感たっぷりに楽しむことができる。1ヶ月限定の特別公開となるので、音楽ファンは見逃せない。
