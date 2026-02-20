King & Prince、最新シングル収録の特典“「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes”のティザー映像公開
King & Princeが3月25日にリリースするニューシングル「Waltz for Lily」の【初回限定盤B】に収録される特典映像“「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes”のティザー映像が20日、公開された。
【動画】King & Prince“「STARRING」プレミアナイト Behind the scenes”のティザー映像
「STARRING」プレミアナイトとは、「STARRING」のリリースを記念して昨年12月に開催された一夜限りのスペシャルイベント。歌舞伎町をジャックして行われた本物の映画にも引けを取らない規模のレッドカーペット、そして11本の特報と限定映像の特別上映会が行われた。「本格的なレッドカーペットで豪華すぎる」「細部までこだわり抜かれてて本当に感動！」「空間全てがキンプリのSTARRINGの世界になっていて圧巻」と、実際の映画さながらの巨大な規模がメディアやSNSで大きな話題となっていた。
上映会では、アルバム収録楽曲の1曲1曲を架空の映画の主題歌に見立てて制作された本物さながらの映画の特報映像や、イベント限定のメイキング映像が上映され、アルバムテーマが映画ということでその世界観を映画館で堪能できる内容となっていた。
イベントには限られた人数の当選者のみのご招待となったが、その裏側が見たいというリクエストも多かったため、メンバー考案によって今回特別に「STARRING」プレミアナイトのビハインド映像が、最新シングルの特典映像として収録されることとなった。
2月に行われた東京ドーム公演で初披露され、美しいパフォーマンスが話題を呼んでいる最新曲「Waltz for Lily」は、3月27日に公開される永瀬廉×吉川愛のダブル主演映画『鬼の花嫁』の主題歌。大切な人との出会いを儚くもロマンチックに描いた歌詞と和のエッセンスを加えた大人びたワルツで紡がれる、King & Princeの新境地とも言える美しいラブソングとなっている。
