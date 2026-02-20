『横浜ネイバーズ』紺野彩夏がラッパー役に初挑戦 大西流星と緊迫シーンに挑む若手俳優・村田凪もコメント
なにわ男子の大西流星とtimeleszの原嘉孝がW主演を務める、東海テレビ・フジテレビ系土ドラ『横浜ネイバーズ』Season1（毎週土曜 後11：40）第7話が、21日に放送される。今回、アーティスト・凪を演じる紺野彩夏、大西演じるロンと対峙する話題の俳優・村田凪からコメントが到着した。
【動画】サスペンスフル満載…衝撃の真相が明らかになるシーズン2特報映像
原作は岩井圭也氏による令和版「IWGP」と話題の人気小説。大西が演じるのは、中華街で育った“頭は切れるのに怠け者”という一風変わったニートの青年・小柳龍一（通称：ロン）。原が演じる兄貴分の刑事・岩清水欽太（通称：欽ちゃん）や仲間たち“ネイバーズ”と協力しながら、さまざまな事件に挑んでいく。横浜を舞台に、人情とミステリーが交差するヒューマン・エンターテインメント。
あす放送の第7話のテーマは、「若者の抱える痛み」と「誰かの大事な人の死」。孤独を抱え居場所を求める若者が集うヨコ西で、1人の少女・かすみ（並木彩華）がビルから転落死を遂げる。ロンとマツが現場に駆けつけると、そこには深く打ちのめされた凪（紺野彩夏）の姿があった。明かされる凪とかすみの知られざる関係。そして、かすみの死に関わるヨコ西でボランティアをしていた“ある男”の存在。事件の真相を追う中で、ロンは自分と同世代の若者たちが抱える痛みと向き合うことになる。
シリーズ最大級の悲しみが描かれる第7話。その中心にいるのが、かすみとの“知られざる関係”が明かされる凪。実は死んだ少女は凪の妹だったのだ…。
ラッパー役に初挑戦する紺野は「お話をいただいた時はかなり驚きました。いろいろなラッパーの楽曲を聴けば聴くほど、『これ、本当に自分にできるのかな……』と不安になる時もあって」と心配しつつ、「実際のレコーディングでは、『上手に歌うことよりも、凪のイメージを大切にしてほしい』と事前に言っていただいていて、練習の段階から“凪としてどう歌うか”を強く意識しながら取り組んでいました」と役作りの裏側を明かした。
「レコーディング自体はあまり経験がなかったので、どんな雰囲気になるのか不安もありましたが、常に声をかけて褒めてくださり、収録中はずっと楽しかったです。私、褒められて伸びるタイプなので（笑）。実際に使われるかどうかはまだ分かりませんが、最後にはライブバージョンの収録も行いました。頭からラストまで一気に通して歌う、まさに“1曲勝負”という感覚で、また違った楽しさがありました」と満喫した様子。
一方、かすみの死に関わってくる重要人物・ヒビトを演じるのは、呪術廻戦27巻発売のCMで羂索役として話題を集めた村田。実は、7話のエピソードは原作では第一巻の最初のエピソード（「墜落少女」）。転落死するかすみとの関係性を深めたうえでロンがその死とどう向き合うのか、そこを描きたいと、プロデューサーがエピソードの順番を入れ替えたという。
それゆえ、キーパーソンとなるヒビト役はかなりこだわり、以前、オーディションで出会い「どうしても一度仕事がしたかった」という村田にオファー。プロデューサーは、現場でも想像以上の手応えだったらしく、大西演じるロンとの対峙のシーンは圧巻だったと話す。
「冷たい空気をまといながら、胸の奥の嫌なところをぐさぐさ刺してくるような芝居。イラっとする感情ではなく、凍えるようなうすら寒さを感じさせてくれます。ロンが包丁を突き付けるシーンがあるが、思わず『ロン、よくやった！』と思ってしまったくらい（笑）。とにかく、村田の演技を肌で感じてほしい！」と絶賛している。
そんな村田は「ヒビトは人を見下し、操り、冷笑し、自分は他とは違う、俯瞰（ふかん）できて賢い人間だと思い込んで自分を守ってます。しかも、あくまで相手がそれを求めたから施すだけで主体性がないていをとります。深層心理ではその自覚があるが、プライドからそれを認めず隠して生きる弱い人間だと思います。でも、誰しも持っている感覚だとも感じました。だから、実在の事件や人物を調べたり、似た場所に足を運んだりもしましたが1番意識したのは彼【弱さ】です。それが瓦解（がかい）するロンたちとの口撃戦に注目していただきたいです」とコメントしている。
■第7話「転落と逃げ場」
ヨコ西の住人・かすみが繁華街のビルから転落死する。知らせを聞いたロンとマツがヨコ西に駆けつけると、憔悴した凪がいた。かすみは凪の妹だったのだ。
凪は転落直前にかすみが会っていたという男・ヒビトを探していた。ヒビトはヨコ西で若者にボランティア活動をしていたが、怪しい「薬」を配っていたことが判明。一方、かすみと行動を共にしていた涼花（松本麗世）も行方不明に。薬物事件の可能性を案じた欽太はロンに首を突っ込むなと忠告するが、ロンは調べることをやめず―行き場のない少年少女が集う逃げ場としての「ヨコ西」。そこで起きた「誰かの大事な人の死」の真相は…。
