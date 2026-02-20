現役時代に3冠王を3度獲得し、監督としては中日を4度のリーグ優勝に導いた落合博満氏（72）が20日、自身のYouTube「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。西武ライオンズの黄金期「負けない強さ」について語った。

以前、“オレが選ぶ”最強のプロ野球チームは「阪急ブレーブス」と明かしていたが、現役時代に対戦した最強チームは「西武ライオンズ」だった。

落合氏は1978年にドラフト3位でロッテに入団。同じ78年にクラウンライターが身売りされ誕生したのが西武ライオンズだった。

1982年の初優勝から1994年まで11度のリーグ優勝。落合氏にとって西武は越えられない壁だった。

「その中でも強いなと思ったのは90、91、92年。メンバーが固定されていた。1番・辻（発彦）2番・平野（謙）3番・秋山（幸二）4番・清原（和博）5番・デストラーデ。この3年間、この5番までほとんどオーダーは動いていないはず。あの頃の西武は本当に強いなと思った」

「どういう強さか？」と聞かれたと落合氏は、

「負けない強さ。森さん（監督）は面白い人で、勝っててても自分ところの（ローテーション）ピッチャーがいないとき、所沢で（天気）予報が悪いと、“雨降る”って（試合を）中止にしちゃうんだ。今では考えられないようなね。昔は結構、そういうのがあった。それだけ現場の意向が強かった、そういう時代」と、当時のプロ野球事情を説明した。

当時、落合氏は中日に在籍。

「オレはセ・リーグにいて実際に西武とは戦っていないんだけども、メンバーを固定して戦えるっていう、その凄さっていうのは監督になったときに痛感したね」

落合氏にとって強烈なインパクトを残した西武の黄金期だった。