¡¡Àè¤Î½°±¡Áª¤ÇºÇÇ¯¾¯ÅöÁª¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¼«Ì±ÅÞ¤ÎÂ¼ÌÚÄõ½°±¡µÄ°÷¤¬£²£°Æü¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ¤ò¿©¤¤Æþ¤ê¤è¤¦¤Ë¸«¤Ä¤á¤¿¡£
¡¡Â¼ÌÚ»á¤ÏÀè¤Î½°±¡Áª¤ÇË¬Ìä²ð¸î²ñ¼Ò°÷¤«¤éËÌ³¤Æ»¥Ö¥í¥Ã¥¯£±£´°Ì¤ÇÎ©¸õÊä¤·¤ÆÅöÁª¡£º£·î£±£´Æü¤ËÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤Æ£²£¶ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌ¹ñ²ñ¤¬¾¤½¸¤µ¤ì¤¿£±£¸Æü¤Ë¤Ï¼«¿È¤Î£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö½éÅÐ±¡¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¹Ó¤¿¤À¤·¤¤Æü¡¹¤¬Â³¤¤Ê¤«¤Ê¤«£Ø¤Î¹¹¿·¤¬¤Ç¤¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¼þÊÕ¤Î´Ä¶¤òÀ°¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢³èÆ°¤Î¤´Êó¹ð¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¡¹¤«¤é¤ÎÎå¤Þ¤·¤ä¡¢³§ÍÍ¤«¤é¤Î²¹¤«¤¤¤ªÀ¼¤Ë¿È¤Î°ú¤Äù¤Þ¤ë°ìÆü¤Ç¤·¤¿¡£ÀÕÇ¤¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È²Ì¤¿¤»¤ë¤è¤¦¡¢°ú¤Â³¤Ì³¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡½°±¡ËÜ²ñµÄ¾ì¤ÎÀÊ¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¢¤¿¤ëºÇÁ°Îó¡£¿¿¸å¤í¤ÎÀÊ¤Ë¤Ï¡¢Ãø½ñ¡ÖÉ®ÃÌ¥Û¥¹¥Æ¥¹¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì½°±¡ÁªÈæÎã¥Ö¥í¥Ã¥¯¤Ç½éÅöÁª¤·¤¿ÀÆÆ£Î¤·Ã½°±¡µÄ°÷¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Î±éÀâ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥à¡¼¥É¤¬°ìÅ¾¤·¡¢¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç»ÜÀ¯Êý¿Ë±éÀâ½ñ¤ËÌÜ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤Î·ë²Ì¡¢µðÂçÍ¿ÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ÇÌîÅÞÂ¦¤«¤é¤Î¥ä¥¸¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÈô¤Ð¤Ê¤¤Ãæ¡¢¹â»Ô¼óÁê¤¬À¯ºö¼Â¹Ô¤Ø¤Î¶¯¤¤°ÕÍß¤ò¼¨¤¹¤È£¶£¶¿Í¤Îà¹â»Ô¥Á¥ë¥É¥ì¥óá¤¿¤Á¤ÈÀ¹¤ó¤ËÇï¼ê¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
