ÀÐ¸¶¿¹¸»á¡¡¹â»Ô¼óÁê¤Èà¶¯Îõá¤Ê½éÂÐÌÌ¡Ö¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç¡Ä¡×¡ÖÁíÍý¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×
¡¡¸µ¼«Ì±ÅÞ´´»öÄ¹¤ÇÀ¯¼£¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÀÐ¸¶¿¹¸»á¤¬£²£°Æü¡¢£Í£Â£Ó¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤è¤ó¥Á¥ã¥ó£Ô£Ö¡×¤Ë£Ö£Ô£Ò½Ð±é¡£¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤È¤Îà¶¯Îõá¤Ê½éÂÐÌÌ¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¹â»Ô»á¤È¤Î½éÂÐÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»öÁ°¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¡ÖÁíÍý¤È¤Ï¡Ø¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤Ç¡Ä¡Ù¤Ê´Ø·¸¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤È¤¤¤¦ÀÐ¸¶»á¡£¿¿°Õ¤òÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÁíÍý¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ª¡×¤ÈÆ¬¤ò²¼¤²¤¿¾å¤Ç¡¢¹â»Ô»á¤¬¿·¿ÊÅÞ»þÂå¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£¶Ç¯¡¢½»Àì¡Ê½»Âð¶âÍ»ÀìÌç²ñ¼Ò¡ËÌäÂê¤ò½ä¤ê¡¢¸øÅª»ñ¶âÅêÆþ°Æ¤ËÈ¿ÂÐ¤·¤¿¿·¿ÊÅÞµÄ°÷ÃÄ¤¬°Ñ°÷²ñ¼¼Á°¤ÇºÂ¤ê¹þ¤ß¡Ê¥Ô¥±¡Ë¤ò¹Ô¤¤¡¢¿³µÄ¤òÁË»ß¤·¤¿ÁûÆ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢ÀÐ¸¶»á¤Ï¡Ö»ä¤³¤Î»þ¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷¤Ã¤Æ¤Î¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Æ¡¢±¿Æ°Éô½Ð¿È¤Ê¤â¤ó¤À¤«¤é°Ñ°÷Ä¹¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¡Ø¤ªÁ°³Î¤«±¿Æ°Éô¤À¤Ã¤¿¤Ê¡££³¡Á£´¿ÍÏ¢¤ì¤Æ¡¢¤¢¤½¤³ÇË¤Ã¤Æ¤³¤¤¡Ù¡ØÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡¢¥Î¥³¥Î¥³¡£¤½¤·¤¿¤éÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¿Í¤Ð¤«¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÐ°æ¡Ê·¼°ì¡Ë¤µ¤ó¡¢¤¢¤È±©ÅÄ¡Ê»Ú¡ËÀèÀ¸¤â³Î¤«¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤¿¡£ÌîÅÄ¡Ê²ÂÉ§¡Ë¤µ¤ó¤â¡×¤È²óÁÛ¡£
¡¡¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¤Þ¤Þ¸½¾ì¤Ë¸þ¤«¤¦¤È¡¢¹â»Ô»á¤âºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦°ì¿Í¡¢£Î£È£Ë¤Î¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼Èª·Ã¤µ¤ó¤â¤¤¤¿¡££²¿Í¤È¤â¥¥ì¥¤¤Ê¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¡¢¡Ê£²¿Í¤¬¡Ë¡Ø¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤¿¤é¡¢¥¢¥¿¥·¤¿¤Á¤Î¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤ÇÆ§¤ß¤Ä¤Ö¤·¤Á¤ã¤¦¤¾¡Á¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ìËÜÅö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤È¥Ð¥Ä¤¬°¤½¤¦¤Ë¾Ð¤ß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢ÀÐ¸¶»á¤ÎÍ§¿Í¤Ç¼«Ì±ÅÞ¤«¤é¿·¿ÊÅÞ¤Ë°ÈÂØ¤¨¤·¤Æ¤¤¤¿¿·°æ¾·É»á¡Ê¸Î¿Í¡Ë¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡Ö¡Ø¤Á¤ç¤Ã¤È¹Ô¤³¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¿©Æ²¤ËÏ¢¤ì¤Æ¤¤¤«¤ì¤Æ¡¢¡Ø²¿¤«¾ðÊó¤¯¤ì¤ó¤Î¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ø¤¢¤¤¤Ä¤éËÜÅö¤ËÆ§¤à¤«¤é¤ä¤á¤È¤±¡Ù¤Ã¤Æ¡£¤³¤ì¤¬¡Ê¹â»Ô»á¤È¤Î¡ËºÇ½é¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¶¯¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡Á¡×¤È¾Ú¸À¡£
¡¡·ë¶É¡¢Æ§¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤½¤Î¸å¡¢¹ñ²ñÂÐºö°Ñ°÷Ä¹¤Ë¡Ø¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¼Õ¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤¬ºÇ½é¤Ç¤¹¡×¤ÈÆ¬¤ò¤«¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£