Amazonでは毎日タイムセールを開催中。家電やガジェットだけでなく、日用品や食品など、あらゆるジャンルの製品がセール価格で販売されています。

毎日欠かせない飲料もセール対象に。アサヒ飲料は「六条麦茶 ラベルレスボトル」（660ml×24本）を21％オフの1,948円（税込）で販売中です。

アサヒ飲料 六条麦茶 ラベルレスボトル [お茶] [ノンカフェイン] 660ミリリットル (x 24) 六条麦茶 Amazon ポチップ ポチップ

セール価格では、1本あたり約81円となる計算。麦茶の原点である六条大麦を100％使用し、ダブル焙煎で仕上げることで麦の自然な甘みと香ばしさを引き出したピュアな麦茶だといいます。

ラベルレスのため、ゴミが少なく済むのもうれしいポイントです。

毎日飲むお茶はまとめ買いやストックもおすすめ。お得に買えるこの機会に、ぜひチェックしてみてください。

飲料のまとめ買いならAmazonタイムセールがお得！

