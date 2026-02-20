大人も欲しくなっちゃうーーッッ！！【セリア】全部可愛い♡「キャラクターシール」

子どもから大人まで、幅広い世代で人気を集めているシール帳作り。平成に子ども時代を過ごした世代が親となり、自分の子どもと一緒にシール帳に夢中になっている人が増えているようです。そんなシール帳ブームの加速に伴い、さまざまなシールに注目が集まっている今日この頃。そこで、今回は【セリア】で見つけた、大人も集めたくなるような「キャラクターシール」を紹介します。

平成世代にも人気が集まりそう！

平成世代が子ども時代にもれなく夢中になったであろう、アニメ「クレヨンしんちゃん」。@gnm.aoさんが「セリアで探してたしんちゃんシール」というコメントと共に紹介しているのが、タイプの違う2種類の「クレヨンしんちゃん」シールです。「フレークシール おはじき クレヨンしんちゃん」は、ぷくっと厚みがあるアクリルシール。平成世代が親しんだ「おはじきシール」にも似たシールです。もう1つは「タイルシール クレヨンしんちゃん」。こちらも当時人気だったシールを彷彿とさせ、大小にカットされた四角形のシールに、さまざまなキャラクターがプリントされています。シール帳に貼っても存在感がありそうです。

ホログラムのキラキラでシール帳の可愛さアップ

キラキラと輝くホログラムが眩しい「サンリオキャラクターズキラッとシール」。ファンがもともと多そうな【サンリオ】のグッズですが、そこに今回のシール帳ブームが重なり、サンリオのキャラクターをあしらったシールの入手困難度はぐっと上がっている様子。人気キャラたちのイラストだけでも十分な可愛さですが、鮮やかなホログラムが加わり、ますます可愛さがアップしています。

パステルカラーの「キラッとシール」も登場！

こちらは、「サンリオキャラクターズキラッとシール3」。@nanaironotobira2さんによると「どちらも全部で6種類ずつ」とのこと。@nanaironotobira2さんがゲットした2種類は、パステルカラーで色合いがやわらか。イラストそのものの可愛さは変わらないものの、原色系でハッキリとした色合いのキラッとシールとはまた違ったテイストで、とってもキュートです。

シールが映えるおしゃれなシール台紙

シールと同様、こちらも入手困難となっている「A5 カスタムノート リフィル シール台紙」。1袋のセットにはデザインの異なる5枚のシール台紙が含まれており、シールに合わせて台紙を変えたり、シール帳をさらにおしゃれにアップグレードできるグッズです。@gnm.aoさんによると「大人気のリフィル！！」「やっと手にいれられたー！」とのことで、奇跡的に手に入った様子。シール帳作りをしている人は、見かけたら即カゴ推奨です。

可愛さのあまり、ついついカゴに入れたくなる【セリア】の「キャラクターシール」。シール帳ブームにより、どの店舗でも入手困難な可能性があるため、見かけたらぜひ手に取ってみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@gnm.ao様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる