「トランスフォーマー」シリーズなどで知られる俳優のシャイア・ラブーフ（39）が、釈放後SNSで短いメッセージを発信した。シャイアは17日、謝肉祭期間中の米ニューオリンズで乱闘事件を起こし逮捕され、軽犯罪暴行2件の容疑で拘束されていた。



同日午後には裁判官の前に出廷し、ルイジアナ州オーリンズ郡刑務所から釈放。翌18日、X（旧ツイッター）に「解放された」と投稿し、事件後初めて公にコメントした。



あわせて公開されたのは、黒いサングラスをかけ、紫・金・緑のマルディグラのネックレスを身につけて笑顔を見せるセルフィー。この投稿は、2025年12月に元パートナーのミア・ゴスとの間に生まれた娘イザベルちゃん(3)の大きなタトゥーを入れた自身の背中の写真を共有して以来の更新となった。



デイリー・メール紙によると、シャイアは釈放後、徒歩で約2マイル（約3.2キロ）移動し、VooDoo Martで着替え用の服を購入。その後、ビールを飲みながら再び人混みに戻る姿が目撃されたという。



また、ハリウッド・リポーターは、複数のバー関係者の話として、酒に酔った状態のシャイアが先週から街で問題行動を起こしていたと伝えている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）