ミラノ・コルティナ五輪カーリング女子の日本代表「フォルティウス」は２勝７敗の１次リーグ（Ｌ）８位で敗退した。最終戦の中国戦は１点リードで迎えた最終第１０エンド（Ｅ）で、相手の最終投がストーンに当たらないミスとなり日本に２点が入り、９―６で勝利。スキップの吉村紗也香は涙しながら「最後は思い切り戦えた」と絞り出した。

１８年平昌銅、２２年北京銀のロコ・ソラーレなどとのし烈な代表争いを制してたどり着いた五輪は苦戦続きだった。１２日の初戦のスウェーデン戦は第４Ｅの３失点が響き、第９Ｅ終了時点で４―８となりコンシード負け。吉村は「たくさんの情報が得られた」と前向きだったが、同日夜の第２戦デンマーク戦は延長の末に７―１０で黒星を喫した。

１日の休養を挟んで迎えた第３戦は世界ランキング１位のスイスと激突。ここまで不調だった吉村が復調、１点を追う第７Ｅで２点を奪って逆転すると、不利な後攻の第８Ｅでサード小野寺佳歩の会心ショットから１点スチールに成功。７―５で金星を手にした。

小野寺は「ここからが自分たちのオリンピック。まだまだ上げていきたい」と話していたが、勢いに乗ることはできなかった。同日夜の第４戦は米国に第９Ｅ終了時点で４―７とされコンシード。有利な後攻だった第８Ｅの最終投がハウス内に止まらないミスショットで３失点。スキップ吉村は「中盤までいい形がつくれていたが、後半のところで、私が良くなくて大量失点をしてしまった」と悔いた。

第５戦の韓国戦は３―３の第７Ｅ、復調した吉村のスーパーショットで相手の得点を防いだが、続く第８Ｅで韓国のサードがフォルティウスのストーンを２つ同時にはじき出す好ショットで形勢逆転。３点を失い最終的に５―７で敗れた。

崖っぷちで迎えた第６戦は昨年の世界選手権優勝のカナダと対戦。第３Ｅの最終投はハウス中央に止め１点を狙うはずが、そのままハウスの外へ出る“暴投”に。有利な後攻での３失点が響き６―９で敗れた。

第７戦はセカンドを小谷優奈から小林未奈に入れ替えて地元イタリアと対戦。第４Ｅで吉村の失投もあり３失点したが、第５Ｅで強気に複数得点を狙いにいき、吉村のスーパーショットで３得点。すぐ同点に追いついた。しかし前夜に磨かれ曲がりが大きくなった石と氷の状態を読み切れず、最終第１０Ｅで２失点し６―８で黒星。１次Ｌ敗退が決まった。

一矢報いたい第８戦の英国戦は再び小谷をセカンドに入れたが、第２Ｅに３失点、第３Ｅに１点スチールされ主導権を握られた。第８Ｅで１点スチールされ３―９となったところで負けを認めてコンシードを申告。最終戦の中国戦でやっと２勝目を手にした。

スキップ吉村にとっては３４歳にして初めてつかんだ五輪の舞台で、苦い思いとともに終わった。「スキップとして、勝つことができなかったのは申し訳なかった。結果は思うようにならなかったが、ここまで皆がついてきてくれた」と声を震わせた。