スピードスケート女子１５００メートルが２０日午後４時３０分（日本時間２１日午前０時３０分）から始まる。日本勢は高木美帆（ＴＯＫＩＯインカラミ）、佐藤綾乃（ＡＮＡ）、堀川桃香（富士急）が出場する。

最大の注目は世界記録保持者の高木が、悲願の金メダルを獲得できるかどうか。１８年平昌大会、２２年北京大会と２大会続けて銀メダル。今大会にかける思いは誰よりも強い。「どんなにしんどくても、最後に自分の気持ちをとどめていたのは１５００メートルの存在」と話し、北京五輪後も現役を続ける大きな理由となった。

金メダル奪取へポイントとなるのが、ラスト１周のラップタイム。今季序盤から最終周でのラップタイムが３秒ほど落ちることを課題としてきた。五輪前最後の試合となったＷ杯最終戦（ドイツ）は下げ幅が２・６秒。ライバルたちは１秒台に抑えてきており、いかに最後の１周でラップタイムを落とさないかが重要になる。高木の持ち味は前半のスピードにあるが、スタミナも重要となるのがこの種目の難しさだ。

今大会はここまで３種目５レースをこなし、いずれも銅メダル獲得。銀メダル３つから最後の１０００メートルで、金メダルを獲得した北京五輪と状況はリンクする。懸念された疲労はさほど心配なく、日本代表のウイリアムソン師円コーチは「いつものオリンピックのごとく、１本滑るごとに体がどんどん極まっている。本来の高木美帆の力が１本ずつ出てきている」と話し、コンディションは仕上がっている。

最大のライバルと目されていたＷ杯４戦４勝のヨイ・ベーネ（オランダ）はまさかの同種目で代表には入れず。金メダル争いとなりそうなのが、ベーネの思いを託された同じオランダのアントワネット・ライプマデヨングや、今大会５００メートル金、１０００メートル銀といずれも高木を上回ったフェムケ・コクらになりそうだ。悲願の１５００メートルでの金メダルへ、高木が全身全霊でぶつかりに行く。

今大会３種目目の堀川は６組、前回大会４位の佐藤は８組で滑る。高木は最終１５組に満を持して登場する。３大会連続金メダルをかけた戦いに挑む。