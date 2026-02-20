女子ビッグエアで金、スロープスタイルで銅メダルの村瀬心椛（２１）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝、女子スロープスタイル金メダルの深田茉莉（１９）＝ヤマゼン＝が２０日、ミラノ市内で記者会見を開いた。

スロープスタイルでは２冠ならず、悔し涙を流していた村瀬。会見では「ビッグエアでまずは金メダル、やっと金メダルかという感じで取れました。前回は悔しい気持ちでいっぱいだった。たくさん練習してきて良かった。スロープスタイルは３本ともこけて、前回１０位。最後の最後でベストのランができて３位になれて嬉しかったし、２つメダルが取れたことは皆さんに感謝しかないです」と振り返った。

日本チーム全体の話題にも言及。今大会はスノーボード競技だけで９つのメダルを取ったが、躍進の要因について問われ「みんな努力する塊。練習量がハンパない。あり得ないくらいの練習量、つらさ、苦しさがあったからこそのメダルかなと思います」とうなずいた。

隣の深田についても「茉莉は本当に、ずっと練習してるんですよ。こけてもこけてもやり続けて、そこがクール。あきらめないところが凄い。毎回大技にチャレンジしているのがカッコイイです」とリスペクト。「茉莉とは居心地のいい関係性で楽しくスゴさせてもらってます。大会、ビッグエアが終わって落ち込むんですけど、マイナス的なことを言っていたとき、『そんなんじゃ終われないでしょ、ふたりで取るよ』と言っていたら、本当に金メダル取ったのでさすがだなと」とたたえた。

一方の深田も「スノーボードにかける思いが熱い。言葉のひとつひとつから感じられる。ここもちゃんが同じチームの一員で良かった」と視線を送った。

◆村瀬心椛（むらせ・ここも）２００４年１０月１５日、岐阜県出身。スノーボード好きの両親の影響で４歳から始めた。１８年には全日本選手権スロープスタイルで初優勝。世界ジュニア選手権ではスロープスタイルとビッグエアで２冠に輝いた。１７歳３カ月で出場した２０２２年北京五輪のビッグエアで銅メダルを獲得。冬季五輪の日本勢女子最年少メダリストになった。ＴＯＫＩＯインカラミ所属。身長１５３センチ。