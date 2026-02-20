参政党、潜入取材行った党員を除名「活動における安心感を強度に毀損」 “本人”もXで報告「処分を受けました」
ジャーナリストの横田増生氏が20日、自身のXを更新。党員として“潜入取材”を行っていた参政党から除名処分を受けたことを報告した。
【画像】参政党から除名処分を受けたジャーナリスト
横田氏は「運営党員として参画していた参政党から先ほど、除名処分を受けました。週刊ポストに、「参政党『神谷王国』潜入ルポ」を書いたこと等が理由です。党員となった昨年9月から数えて155日目での除名です。詳細は、次号の週刊ポストにて報告いたします」と記した。
参政党の公式サイトでは、横田氏の名前は“A氏”と伏せられているものの「A氏による潜入取材目的の党員活動、同活動において得た立場・情報の無断公開等の各行為は、今後の本党党員間の信頼関係及び活動における安心感を強度に毀損し、本党運営及び党員活動に重大な悪影響を与えたため、本党は令和8年2月20日付でA氏を党員から除名したことをお知らせ致します」と伝えている。
■参政党の報告全文
本党に潜入した週刊誌記者に対する党員除名処分のお知らせ
令和7年の秋以降、本党の党員活動に関し潜入取材目的で、潜入意図の発覚を避けるため周知性のある氏名を変更してA氏が運営党員として入党するという事案がありました。
A氏は、近時、潜入取材に基づき週刊誌記事を執筆公開し、YouTubeチャンネルにおいても潜入取材結果を公表致しました。
A氏による潜入取材目的の党員活動、同活動において得た立場・情報の無断公開等の各行為は、今後の本党党員間の信頼関係及び活動における安心感を強度に毀損し、本党運営及び党員活動に重大な悪影響を与えたため、本党は令和8年2月20日付でA氏を党員から除名したことをお知らせ致します。
以上
