2026年2月18日に放送されたテレビ朝日系バラエティー番組『かまいガチ』では、山内が切望していたという新企画「メッチャ腹立つ芝居王」を開催。MCのかまいたち（山内健司、濱家隆一）に加え、ゲストとして末澤誠也（Aぇ! group）、サーヤ（ラランド）、岩崎う大（かもめんたる）、ザブングル加藤が登場し、山内が理想とする「腹立つ芝居」のクオリティを競い合うこととなった。

番組冒頭、山内は「メッチャ腹立つ芝居王！」とタイトルコール。相方の濱家が「（山内が）ずっとやりたくて、ほんまにこのメンバーが揃うまで待ったんです」と説明。山内も「去年の夏ぐらいから待ちました」と、企画実現までに半年以上の準備期間を要したことを明かすと、末澤やサーヤからは驚きの声が上がった。

なぜ山内はそこまでこの企画に固執したのか、山内は「僕、あの、インスタとかで流れてくる中国のドラマがメッチャ好きで」と切り出すと、サーヤが「真剣に見てるんですね！」と反応。すると山内は「あれ、俺、めっちゃ…」と興奮気味に話し始めると、濱家が「あれちゃんと課金してんねん」と、SNSの広告などで見かけるショートドラマの続きを見るために、山内が実際に費用を投じていることを説明した。

山内は「そこに出てくる主人公の敵役みたいなのが、メッチャ腹立つ芝居をするんですよ」と熱く語り、「それがもう大好きで。ぜひメッチャ腹立つ芝居をしたい」と、自ら悪役を演じたいという強い願望を明かしていた。