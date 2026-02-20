ミラノ・コルティナオリンピックは１９日、カーリング女子１次リーグ最終戦が行われ、すでに敗退が決まっている日本（フォルティウス）は中国を９―６で破った。

第８エンドに同点に追いつき、第９、１０エンドの連続スチールで競り合いを制した。日本は通算２勝７敗となり、８位で大会を終えた。

１次リーグ最終戦の中国戦。苦しみ続けた大会の最後につかんだ２勝目に、日本のメンバーの目には一斉に涙があふれた。

同点で迎え、先攻の第９エンド。スキップ・吉村紗也香のドローが相手の円心の石のそばにぴたりとつけた。その後の相手の最終投でミスを誘ってスチールで１点を奪った。第１０エンドも全員でいい形を作って連続スチール。フォルティウスらしい展開に、「ラインコール、スイープを含めて完璧なところに運んでくれ、みんなで決めた」と吉村はうなずいた。

本来の力を十分に発揮できないまま、リーグ途中で敗退が決まった。それでも、大歓声で声が普段より通らず、試合中のコミュニケーションが少なくなっている課題を見つければ、全員がアイスを往復する回数を増やすなど、試合を重ねながら修正していた。最終戦は絶えず互いの意見を出し合い、全員で最善の策を練ってショットをつなげた。

北京五輪に出場できず、スポンサー契約終了などの苦難もあった中、再出発してつかんだ夢舞台。「プレーしてる時は本当に幸せだと思えた。最後は自分たちの試合ができ、納得して終わることができた」と吉村。涙は止まらなかったが、９試合を全員で懸命に戦い抜いたことは、幻ではない。（浜口真実）