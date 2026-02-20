吉本興業所属のお笑いコンビ超蝶効果の彼方（26）とシャナゾウ（22）が20日、それぞれのインスタグラムを更新。コンビの解散を発表した。

彼方は「この度、超蝶効果を解散することになりました」と解散を発表。「約一年半という間でしたが、関わってくださった皆様には本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。話し合いを重ねて、至った結論になるので後悔は一切しておりません」と思いをつづった。

そして「信頼や期待を裏切ったことに変わりはないので、簡単にまた応援してくださいと言うつもりもございません。また1からにはなりますが、大好きなお笑いを続けていくつもりです」と明かし、「応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝をつづった。

また、シャナゾウは「この度本日を持ちまして『超蝶効果』を解散する事になりました」と報告。

続けて「なんとかしたかったのですがこのような形になり本当に残念です。これまで応援して下さった方々、代演、休演等でご迷惑をおかけした皆様本当に申し訳ありません」と謝罪。そして「超蝶効果に関わって下さった全ての皆様、劇場関係者の皆様、芸人の皆様、相方の彼方には本当に感謝しています。本当にありがとうございました」と感謝を記した。

さらに「これからの事は色々考えましたがまだ何も決まってません。ただ芸人は続けたいと思っております。また何かする時があれば応援していただけたら嬉しいです」と今後について明かした。

そして「本当に感謝しかありませんありがとうございました」と感謝をつづり、「マキシム！また会いましょう！」と呼びかけた。