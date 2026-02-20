初めて赤ちゃんと暮らすことになった元野犬の女の子。大きな声で泣く、見たことがない存在をきっと怖がってしまうだろうと心配していたという飼い主さん。

しかし、その不安は杞憂であったことを証明するかのような微笑ましい光景は記事執筆時点で10万回を超えて表示されており、多くの称賛が寄せられることとなりました。

【写真：赤ちゃんと初めて暮らす元野犬→『絶対怖がるな』と思っていたら…予想外だった『驚きの変化』】

赤ちゃんと初めて暮らす元野犬→絶対怖がるだろうと思っていたら…

Xアカウント『@nemonemotos』に投稿されたのは、愛情と優しさに溢れた光景。

元野犬の「シルビア」ちゃんと暮らす飼い主さんは2026年2月、家族がひとり増えたことを報告されました。

新生児との新たな暮らしのスタート、繊細で慎重な性格の持ち主であるシルビアちゃんは怖がってしまうだろうと心配されていたのだといいます。

予想外だった『驚きの変化』が話題に

しかし、赤ちゃんに出会ったシルビアちゃんはというと…一瞬にして立派なお姉さんになってくれたのだそう。

赤ちゃんが泣き始めると飼い主さんに知らせようとしたり、飼い主さん以外の人が赤ちゃんを抱っこするととっても心配そうに足元をウロウロしたり。

元々は無口なタイプだったにも関わらず、来客に吠えたり窓から外を眺めて安全確認をしたりと番犬としての活動も開始されたのだとか。

出会ったばかりの小さな家族が『守るべき存在』であることを十分に理解したシルビアちゃんの行動は、飼い主さんはもちろん、多くのユーザーを感動させることとなったのでした。

この投稿には「深い愛情が尊すぎて泣ける」「優しい世界」「家族って理解するんですよね」などのコメントが寄せられています。

素敵なお姉さんっぷりに感動

2022年10月1日生まれのシルビアちゃんは、繊細で甘えん坊な女の子。守るべき存在ができた日から、まるで一緒に子育てをしているかのように寄り添ってくれているのだといいます。

赤ちゃんの成長とともに変わっていくのであろう、おふたりの関係性が楽しみでなりませんね。シルビアちゃんの立派なお姉さんっぷりはXの投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Xアカウント「@nemonemotos」さま

執筆：ayano

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。