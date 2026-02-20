ぼる塾・田辺智加がどハマり！“週5で買う”ファミマの商品「これ超美味しいんだけど！」

ぼる塾・田辺智加さんが、個人のYouTubeチャンネルに『【ファミマの超おススメ商品】週5で食べてるし明日もたぶん食べる!!【晩酌動画】』という動画をアップ。この中で、田辺さんがどハマりしているというファミリーマートの“豚まん”をピックアップします！

田辺さんが「本当に大好きなの！」とコメントした商品がこちら。

◼︎極旨 黒豚まん

ファミリーマート / 極旨 黒豚まん 税込240円（公式サイトへ）

国産黒豚を100％使用！粗挽きミンチのゴロッとした肉の食感と、玉ねぎの甘みが特徴の黒豚まん。

もっちりした生地と旨み溢れる具材の組み合わせを楽しむことができます。

◼︎週5で買うほどどハマり

田辺さんは、冬の間しか食べられないと話しつつ「見つけたら買わずにはいられないわけ」「本当にこれ超美味しいんだけど！」とコメント。

また「まず肉と皮のバランスがすごく良くて」「お肉の感じもしっかりお肉なんだけど、食感が柔らかい、ふわふわ」「肉々しさとかもあるんだけど玉ねぎの甘みと肉のふわふわ」「食感を主張させ過ぎないから玉ねぎと肉がよく混ざり合ってて」と、具材のバランスの良さについて説明。

そして「もう、週5は食べてるねこれ」と、どハマりしていると教えてくれました！

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。