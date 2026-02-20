今回紹介するのは野生鳥獣「ジビエ」などを使う料理人でありながら野生鳥獣のハンターでもある男性です。

料理人とハンター２つの姿を持ち、命と向き合う姿に迫りました。

猟銃を手に川辺を歩く男性。岩本文平さんです。

岩本文平さん「ダメでした。キジでしたね」

ハンターとして活動する岩本さんのもう一つの姿がフレンチの料理人です。

山形市七日町にある「肉とワインＯＨＭＡ」。こちらが、岩本さんが５年前にオープンしたフランス料理店です。

岩本文平さん「スーパーで売られているものとは全く異なる力強い味わいが楽しめるのがジビエの魅力」

この日の食材に仕入れたのは、北海道産ヒグマの腕肉です。

岩本文平さん「（Ｑ：腕のお肉の特徴は？）腕のお肉は一番使う筋肉ではあるのですごく肉肉しい、悪い言い方をすれば少し硬めのお肉ではあります」

■「料理は命をいただいている」

ハンターとして活動する岩本さんが大切にしている思いが「料理は命をいただいている」ということです。

岩本文平さん「今はがしている筋はどうしたって噛み切れないお肉なので、集めてソースにします。いただいた命なので、すべて無駄なく使いきるのが大切かなと思います」

ジビエは下処理の方法によっては独特の香りが強くなります。

岩本文平さん「その香りを活かしたものだったり、ネガティブな香りがあるものをどうやって美味しくしようかというのが僕ら料理人の仕事だと思うので」

■絶品！フランスの家庭料理！

できあがったのは「ステック・アッシェ」。みじん切りのステーキを意味するフランスの家庭料理です。

大塚美咲アナウンサー「獣っぽい独特の香りがするのかなと思ったら、まったくそんなことはなく。ふわっと甘めのいい香りがしてきますね」

大塚美咲アナウンサー「美味しい。嚙みしめるたびに、すごくいい香りが口いっぱいに広がります。食感がしっかりしているからこそ、お肉の味をしっかり味わえるような」

岩本文平さん「ごく粗びきにしたうえで手切りした肉を加えた食感があるような料理にしています」

■クマの「筋」を使ったソース

クマの「筋」を使ったソースも食材の魅力を引き立たせます。

大塚美咲アナウンサー「深い味わいになりますね、たっぷりソースをつけると。うまみが詰まっていますね」

岩本文平さん「筋だったり、クマの骨だったりを一回しっかり焼き切って、そこから煮だしてぎゅっと煮詰めてソースにしています」

■定期的に猟へ 野鳥の強い警戒心

岩本さんは仲間の猟師と共に、定期的に猟に出ています。

岩本文平さん「狩猟が好きなわけでもない。自分がジビエというものを扱う上で、どれだけ理解を深められるか」

店で使う食材ではありませんが、食材になるまでの過程を知ることが目的です。

この日の狙いは、カモ。

岩本文平さん「はずしちゃいました」

山形県では、１１月中旬から２月中旬までがカモ類の狩猟期間となっていて、狩猟は決められた区域内で行われます。

岩本文平さん「いないです」

警戒心の強い野鳥。人の声や弾を装てんするわずかな音にも反応し、姿をくらませてしまいます。

岩本文平さん「撃っちゃいけないところにはいるんですよ。あっち（禁猟区）にめっちゃいます」

大塚美咲アナウンサー「今、銃声が２発聞こえました」

岩本文平さん「早かったな」

大塚美咲アナウンサー「動いている動物を狙うことの難しさがわかりますね。静かに静かに猟を行わなきゃいけないんですね、難しいな…」

■足音にも注意！

息をひそめ、足音にも注意しながら獲物を目指します。しかし...

岩本文平さん「あ～キジいった！見えたっす？今。あれオスキジでしたね」

カメラマンの足音で、この日最後の獲物が逃げてしまいました。

岩本文平さん「キジもったいなかったっすね。飛んでいった」

カメラマン「すみません」

岩本文平さん「いやいやいや。（雪が）深すぎて、足場も悪かったから」

カモ猟は２日目に突入！

後編に続く

