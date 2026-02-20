紹介するのは、野生鳥獣「ジビエ」などを使う料理人でありながら、野生鳥獣のハンターでもある岩本文平さんです。料理人とハンター2つの姿を持ち、命と向き合う姿に迫りました。

【特集・後編】「いただきます」の言葉の重み ハンターでありフレンチシェフの男性に密着取材（山形）

大塚美咲アナウンサー「カモ猟の密着取材2日目です。前回と違うのは、きょう雪がほとんど溶けているんですね。この変化が猟にはどのように影響してくるんでしょうか」





「ハンター」と「料理人」。2つの顔を持つ岩本文平さん。この日は今シーズン最後の猟です。





「あ、いた！」（銃声）仲間の猟師の弾があたったようです。「獲れた…！」



獲ったカモを持って「小さいけど軽くないですよね。重いというか」

大塚「全部、余すことなくいただくことの大切さがわかりますね」

岩本さん「知らない現場じゃないですか、こういうのって。ただお肉になっている状態で売られているだけなので」

■わかった言葉の「意味」





料理人でもありハンターでもある。この2つの姿を持つからこそ、その意味がわかった「言葉」がありました。誰もが口にしている言葉です。





「自分で処理して、自分で調理して、自分で食べる。この命の循環というか、改めていただきますの意味がわかる」