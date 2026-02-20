西京銀行が設立した財団が２０日、教育、文化、地域課題解決などで功績を残した県内の団体へ助成金を贈りました。



交付式では助成を受ける5つの団体へ西京教育文化振興財団の松岡健 理事長から助成金30万円と表彰状が贈られました。



このうち、柳井市少年少女発明クラブは土砂崩れが起きた際にがれきを撤去することができる「お助けマシーン」がおととしの「全国少年少女チャレンジ創造コンテスト」で最優秀賞となる文部科学大臣賞を受賞。





去年の大阪関西万博に受賞作品を出展しました。（柳井市少年少女発明クラブ 森田 雅和事務局長)「発明クラブは毎年40人から50人ほどの小学生が活動しておりましてかなりの資金が必要です。今回の助成金の交付はありがたく思ってます。」田布施町にある七福は障がい者アートの県内企業へのレンタルやフェスを開催し障がい者の文化芸術活動や社会参加に貢献しました。(七福 松村瞳代表理事)「法人設立 今年の春で3年目。本当に活動が報われたという思いと私たちを信じてついてきてくれる障がいのあるアーティストのみなさんと本当に頑張ってよかったと思います」36回目となった助成金の交付。今年度までに537団体にあわせて1億4820万円が贈られています。