県教育委員会は、複数の教職員に威圧的な言動を行うなどパワーハラスメント行為を行った公立学校の校長を、停職6か月と教諭へ降任する処分としました。

校長は指導の一環と認識していて、ハラスメント行為を否定しているということです。

処分を受けたのは、県内の公立学校の50代の男性校長です。

県教育委員会によりますと、校長はおととし6月から去年8月にかけて、部下である少なくとも4人の教職員に対し、全校集会の際に大きな声で叱責したほか、平日・休日を問わず、深夜や早朝にメールで業務上の指示を行うなどのパワーハラスメント行為を11件行ったということです。

校長は、前任校でもパワハラで指導を受けていたということです。

聞き取りに対し、校長は、事実についてはおおむね認めていますが、指導の一環と認識していて、パワハラについては否定しているということです。

県教委は、教育に対する信用を著しく失墜させ、校長としての適格性に欠くとして、19日付けで停職6か月、教諭への降任の処分としました。

また、20日付けで教職員への研修などを行う県教育センターへ異動になったということです

県教委がパワハラ認定を行うのはこれまでで2例目で、校長から降任となるのは今回が初めてだということです。

県教委は「教職員としての使命感や倫理観を常に自覚することを強く促すとともに服務規律の徹底を図っていきたい」としています。