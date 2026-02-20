¡Ú É¹Àî¤¤è¤· ¡Û¡ÖÍÅ²ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤Ì¡×à¿¼»³Å·½÷á¤òÇ®±é¡¡ÆÃÊÌ¸ø±é¤Î¤ª¼Çµï¤Ç¡ÖÊ¿ÏÂ¤Î¤¿¤á¤Ë¡×Ê³Æ®¤Î¥¥ã¥é
²Î¼ê¤ÎKIINA.¤³¤ÈÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é Âè°ìÉô¡ØÇò±À¤Î¾ë¡Ù¡×¤Ç±é¤¸¤Æ¤¤¤ëà¿¼»³Å·½÷á¤Î»Ñ¤òÅÙ¡¹Åê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
à¿¼»³Å·½÷á¤È¤Ï¡¢»â»Ò¤Î¤¿¤Æ¤¬¤ß¤Î¤è¤¦¤Ê¶äÈ±¤òÇÈÂÇ¤¿¤»¡¢¿ô¼î¤äÎë¡¢¼â¾ó¤Ê¤É¤ò·È¤¨¤ÆÉñÂæ¾å¤òïèÊâ¤¹¤ëÇ÷ÎÏ¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡£É¹Àî¤µ¤ó¼«¿È¤â¡Ö¤´¾Ò²ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÍÅ²ø¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤Ì¡×¤ÈÅê¹Æ¤¹¤ë¤Û¤É¤Î°ÛºÌ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸«¤«¤±¤ËÈ¿¤·¤Æ¡Ö¡Ø¼å¤¼Ô¤Ë´ó¤êÅº¤¤¡¢¶ì¤·¤à¼Ô¤ò½õ¤±¡¢ÉÏ¤·¤¤¼Ô¤ËÊ¬¤±Í¿¤¨¤ë¡Ù¤ß¤ó¤Ê¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò´ê¤¦¿¼»³Å·½÷¡×¤ÈÉ¹Àî¤µ¤ó¤ÏÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¤¦°ìÌò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¡Ö¹ÓÌÚµÈ·Ñ¡×¤Ë¤âÎô¤é¤Ì»×¤¤Æþ¤ì¤¬¤³¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÇÀ¸¤Þ¤ì°é¤Á¡×¡ÖÆüËÜ¤Î·ÝÇ½¤äÁ¯¤ä¤«¤ÇÈþ¤·¤¤ÃåÊª¤¿¤Á¡×¡Ö¤½¤·¤Æ»×¤¤¤ä¤ê°î¤ì¤ëÆüËÜ¸ì¤ÎÁ¡ºÙ¤ÊÉ½¸½¤Î¸ÀÍÕ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡×¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·¤ÎÂçÀÚ¤ÊÌò³ä¤ê¡×¤ÈÄÖ¤ëÉ¹Àî¤µ¤ó¡£
¤½¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö°¤¤¿´¤ËÂÐ¤·¥Ô¥·¥ã¥ê¤È¸À¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌÌ¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¿É¸ý¸À¤¤¤Þ¤¹¤¬¤Í¡ª¾Ð¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤òºî¤ë¤¿¤á¤Ëµ¤¼è¤Ã¤Æ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¡ª¡×¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤Ëà¿¼»³Å·½÷á¤¬Æâ¿´¤Ë¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¸ÀÍÕ¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅê¹Æ¡£à¿¼»³Å·½÷á¤Î»Ñ¤ò¼Ú¤ê¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤ËÊ¿ÏÂ¤Ø¤Î»×¤¤¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡ÖÉ¹Àî¤¤è¤·ÆÃÊÌ¸ø±é¡×¤Ï¡ÖÂè°ìÉô¡¡Çò±À¤Î¾ë¡×¡ÖÂèÆóÉô¡¡É¹Àî¤¤è¤·¥³¥ó¥µ¡¼¥È2026¡×¤ÎÆóÉô¹½À®¡£µî¤ëº£·î18Æü¤ËÅìµþ¡¦ÌÀ¼£ºÂ¤Ç¤Î¸ø±é¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¡¢3·î¤«¤é4·î¤Ë¤«¤±¤Æ°¦ÃÎ¡¦¸æ±àºÂ¡¢Âçºå¡¦¿·²ÎÉñ´ìºÂ¡¢Ê¡²¬¡¦ÇîÂ¿ºÂ¤ò½ä¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û