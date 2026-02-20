電気自動車（ＥＶ）の開発・販売を行うＥＶモーターズ・ジャパン（ＥＶＭＪ、北九州市）は２０日、販売したＥＶバスの不具合が各地で発生したことを受け、創業者の佐藤裕之社長（６９）が２８日付で引責辞任すると発表した。

後任には３月１日付で、角英信副社長（５３）が昇格する。

同社のＥＶバスは、大阪・関西万博でも使用されたが、走行中に停止するなどのトラブルを起こした。国土交通省が昨年９月、販売した全３１７台の点検を指示したところ、１１３台で不具合が見つかり、運行停止と修理を指示した。中国のメーカーから輸入販売した車両で、ＥＶＭＪは昨年１１月、設計の問題でブレーキが利きにくくなる恐れがあるとして、国交省にリコールを届け出た。

ＥＶＭＪは佐藤氏が１９年に創業。商用ＥＶの国産化に向けた取り組みとして期待され、西日本鉄道など九州の企業や大手商社などから出資を受けた。２３年末には国内初となる商用ＥＶ専用の量産工場の一部が完成し、年間１５００台の生産目標を掲げていた。２３年２月には西村康稔経済産業相（当時）がＥＶＭＪを視察するなど、政府も同社のバスの普及を側面支援した。