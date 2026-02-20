¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤Ï¡©¥¤¥®¥ê¥¹¹ñ²¦¤ÎÄï¡¦¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò66ºÐÃÂÀ¸Æü¤ËÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤ÎÂáÊá¡¦¼áÊü¡¡¼ã¤¤º¢¤Ï¡Ö½÷À¹¥¤¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡×¤ÈÉÑÈË¤Ë¸òºÝÊóÆ»¤â
¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÄï¡¦¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¡Ê66¡Ë¤¬19Æü¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¡¢²¦¼¼¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÅªµÔÂÔ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬ÁÜºº¤Î¾ÇÅÀ¤Ç¡¢µ¡Ì©¾ðÊóÏ³¤¨¤¤¤Îµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¼è¤êÄ´¤Ù¤ÎÌó12»þ´Ö¸å¤Ë¼áÊü¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢ÁÜºº¤Ï·ÑÂ³¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤À¡£¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¿¼¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤·¡¢Á´ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ»ÑÀª¤È¡ÖË¡¤Ë°Ñ¤Í¤ë¤Ù¤¤À¡×¤È¤ÎÀ¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
Á°ÂåÌ¤Ê¹¡Ä¸½¹ñ²¦¤ÎÄï¡¦¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤¬ÂáÊá
¹ÄÂÀ»Ò»þÂå¤Î¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤ÎÎÙ¤ËºÂ¤ëÀÄÇ¯¡£
Åö»þ15ºÐ¤À¤Ã¤¿Äï¤Î¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤À¡£
¤³¤Î»þ¤«¤é51Ç¯¤¬¤¿¤Ã¤¿2026Ç¯2·î19Æü¡¢¸øÌ³¾å¤ÎÉÔÀµ¹Ô°Ù¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
2025Ç¯¤Ë²¦»Ò¤Î¾Î¹æ¤Ê¤É¤òÇíÃ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¸½¹ñ²¦¤ÎÄï¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î»öÂÖ¤Ë¾×·â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼¸µ²¦»Ò¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢¥Ð¥Ã¥¥ó¥¬¥àµÜÅÂÁ°¤Ë¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤«¤é40Âæ°Ê¾å¤Î¥«¥á¥é¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
ÂáÊá¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤ÎÉÙ¹ë¤Ç¡¢ÀÅªµÔÂÔ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¥¸¥§¥Õ¥ê¡¼¡¦¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¡£
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤Ï¡¢²¦»Ò¤À¤Ã¤¿»þÂå¤Ë¸øÅª¶ÈÌ³¤ÇÆÀ¤¿µ¡Ì©¾ðÊó¤òÏ³¤é¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÁÜººÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ëÃæ¡¢66ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£
·Ù»¡¤Ï¼è¤êÄ´¤Ù¤òÌó12»þ´Ö¹Ô¤Ã¤¿¸å¡¢¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¤ò¼áÊü¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢ÁÜºº¤òÂ³¤±¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ã¤¤º¢¡Ö½÷À¹¥¤¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡Ä
¸½ÃÏ¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ê1980Ç¯¡Ë¡§
¥¢¥ó¥É¥ë¡¼²¦»Ò¤Ï30¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó48Ò¡Ë¤Î¹Ô·³¡¢¥Õ¥ëÁõÈ÷¤òÇØÉé¤Ã¤Æ12¥Þ¥¤¥ë¡Ê19Ò¡Ë¤òÁöÇË¤·¡¢Ìë´Ö±é½¬¤ÇÌî±Ä¤â·Ð¸³¤·¤¿¡£
20ºÐ¤Î»þ¤Ë¥°¥ê¡¼¥ó¥Ù¥ì¡¼¤ò¼øÍ¿¤µ¤ì¤¿¥¢¥ó¥É¥ë¡¼»á¡£
¼ã¤¤»þ¤Ï¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¤È¤Î¸òºÝ¤¬ÉÑÈË¤ËÊó¤¸¤é¤ì¡¢¥¿¥Ö¥í¥¤¥É»æ¤«¤é¡Ö½÷À¹¥¤¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡×¤Ê¤É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¼è¤ê¤¶¤¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï19Æü¡¢¡Ö¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï»ä¤¬ÀìÌç²È¤È¸À¤¨¤ë¡£»ä¤Ï¡Ê¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó»á¤È¤Î´Ø·¸¤¬¡Ë´°Á´¤Ë·éÇò¤À¤È¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤¿¤«¤éµ¤Ê¬¤¬¤¤¤¤¡£¤¿¤À¡Êº£²ó¤Î·ï¤Ï¡ËÉÔÌ¾ÍÀ¤Ê¤³¤È¤À¤·¡¢Èó¾ï¤ËÈá¤·¤¤¤³¤È¤À¤È»×¤¦¡£²¦¼¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âºÇ°¤Ê»öÂÖ¤À¤í¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
·»¤Ç¤¢¤ë¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¹ñ²¦¤Ï¡¢19Æü¤Ë½Ð¤·¤¿À¼ÌÀ¤Ç¿¼¤¤·üÇ°¤ò¼¨¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢ÁÜºº¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÁ´ÌÌÅª¤Ë»Ù±ç¤·¶¨ÎÏ¤¹¤ë¡×¡Ö¤Ï¤Ã¤¤ê¤µ¤»¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Î¤Ï¡¢Ë¡¤Ë°Ñ¤Í¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
