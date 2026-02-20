「Throw in the towel」の意味は？タオルを投げ入れる...？【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？

直訳しても意味が通じません。

意外と難しいこのフレーズ。

果たして、正解は？

正解は「諦める」でした！

「Throw in the towel」は「諦める・負けを認める」というニュアンスのイディオムです。

ボクシングの試合で負けを認めるときに、タオルをリング上に投げ入れることに由来しているんだとか。

「It's time to throw in the towel to fix my old car and buy a new car.」

（修理は諦めて、そろそろ新しい車を買うべきかな）

あなたはわかりましたか？

毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！

※解答は複数ある場合があります。