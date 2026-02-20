【タイトーくじ 初音ミク×RODY】 2月21日より順次発売予定 価格：1回880円

タイトーは、キャラクターくじ「タイトーくじ 初音ミク×RODY」を全国のファミリーマートやホビーショップ、書店などの対象店舗にて2月21日より順次発売する。価格は1回880円。

本商品は「初音ミク」と馬をモチーフに誕生した世界一cuteなバランスボール「RODY（ロディ）」のコラボグッズが当たるキャラクターくじ。本商品では「セーラー服」をテーマに、人気イラストレーターのさくらしおり氏、二反田こな氏、noka氏が手がけたタイトーくじ限定の特別な描き下ろしイラストが使用されている。

「初音ミク」「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」の6名が、カラフルでポップな個性あふれるセーラー服に身を包み、RODYと一緒に遊んだりふれあう姿が魅力的に表現されている。衣装や髪飾り、小物などイラストの随所にRODYのモチーフが細やかに散りばめられている。

描き下ろしイラスト

商品ラインアップ

A賞 初音ミク×RODY フィギュア

サイズ：約18cm

B賞 クリアスタンド 初音ミク(1)

サイズ：約16cm

C賞 クリアスタンド 初音ミク(2)

サイズ：約16cm

D賞 クリアスタンド 鏡音リン

サイズ：約16cm

E賞 クリアスタンド 鏡音レン

サイズ：約16cm

F賞 クリアスタンド 巡音ルカ

サイズ：約16cm

G賞 クリアスタンド MEIKO

サイズ：約17cm

H賞 クリアスタンド KAITO

サイズ：約18cm

I賞 A3ポスター

全7種

サイズ：A3サイズ

※種類は選べません。

J賞 クリアファイル＆ステッカーセット デフォルメイラストver.

全6種

サイズ：クリアファイルA4サイズ、ステッカー約5cm

※種類は選べません

K賞 クリアファイル＆ステッカーセット 等身イラストver.

全7種

サイズ：クリアファイルA4サイズ、ステッカー約5cm

※種類は選べません。

LH賞 初音ミク×RODY フィギュア（LH賞カラーver.）

サイズ：約18cm

WH（ダブルハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからくじの半券に記載されたID番号を入力して応募すると抽選で30名にカラークリアver.のB～H賞のセットが当たる。

EXH（エクストラハッピー）賞は、タイトーくじ公式サイトからJ賞とK賞のくじの半券に記載されたID番号を入力して応募すると抽選で400名にA賞が当たる。

※WH賞・EXH賞の応募にはタイトーくじ公式サイトへ会員登録（無料）の上、ログインが必要です。

WH賞 クリアスタンドセット カラークリアver.

EXH賞 初音ミク×RODY フィギュア

Art by さくらしおり / 二反田こな / noka

(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net

(C) 2026 LEDRAPLASTIC JAMMY

(C) TAITO CORPORATION

※TAITOおよびTAITOロゴは、日本およびその他の国における株式会社タイトーの商標または登録商標です。

※その他、記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※本リリースに記載の内容は予告なく変更になる場合がございます。

※写真と実際の商品とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。