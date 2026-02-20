【フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.】 2月27日19時より受注開始予定 価格： 159,500円 179,300円（艦船スタンド付きフルセット）

DOLKは、キャストドール「フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.」を2月27日19時よりDOLKオンライン（およびDOLK店舗）、アニメイト通販にて期間限定で受注を開始する。

本商品はシューティングRPG「アズールレーン」よりフォーミダブルを特別なステージ衣装「μ兵装ver.」の姿をキャストドールで再現したもの。

キャストドール(球体関節人形)は、フィギュアとはひと味違う滑らかでリアリティーのある質感をもったレジン素材のドール製品で様々な角度からの多彩なポージングが可能で、服の着せ替えやヘアスタイル(ウィッグ)の変更など、持つ人が自由にカスタムすることができる。

「フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.」ではダイナミックなプロポーションを再現した60cm級ボディに2022年設立の新進気鋭ドールメーカーEvantasy社による、ふわ胸（Lサイズ）シリコンボディが採用されている。

ヘッド造形も新たに開発され、2023年にリリースされた基本仕様とは異なる表情を創出。キャストドールならではの立体感を活かしつつ、ステージに立つフォーミダブルの華やかさと気品を併せ持つ、新たな表情を表現。

衣装はゴシックアイドルをテーマに再構築され、バストラインを美しく強調する構成と、引き締まったウエストラインの対比によって、フォーミダブルのダイナミックなシルエットを印象的に表現している。

さらに、フォーミダブルに欠かせない存在である艦船は、専用のドールスタンドと一体となった特別仕様として付属。リボンを思わせる優雅なねじれを取り入れた艤装表現は、兵装でありながらどこか芸術的な佇まいを備え、キャラクターの世界観をより深く立体化している。

また、「フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.」はDOLK店舗にて実物展示を2月21日より実施を予定している。

「『アズールレーン』フォーミダブル キャストドール μ兵装ver.」製品情報

(1)ドールセット

・ドール本体 (メイクアップ済み)

・ウィッグ

・アイ

・衣装セット（トップス、スカート、パニエ、パフスリーブ、アンクルシュシュ、グローブ、ストッキング、ヘアアクセサリー）

・シューズ

・イヤーマイク

・ボックス

・取扱説明書

販売価格：159,500円

(2)艦船スタンド付きフルセット

・ドール本体 (メイクアップ済み)

・ウィッグ

・アイ

・衣装セット（トップス、スカート、パニエ、パフスリーブ、アンクルシュシュ、グローブ、ストッキング、ヘアアクセサリー）

・シューズ

・イヤーマイク

・艦船スタンドセット（ドールスタンド・滑走路リボンパーツ・艦船パーツ）

・ボックス

・取扱説明書

販売価格：179,300円

・ドール仕様：身長約59cm（ヘッドを含む）／レジン＋シリコン製

・受注期間 : 2月27日19時～3月29日23時59分

・受注方法 : DOLKオンライン（およびDOLK店舗）、アニメイト通販

・お届け時期 : 2027年4月頃より順次配送予定

・販売元：株式会社ボーダレス

(C) 2017 Manjuu Co., Ltd. & YongShi Co., Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.