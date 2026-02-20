ロックバンド「KANA-BOON」が20日、公式Xを更新。同日に予定していた熊本公演の開催を見合わせると発表した。ボーカル・ギターの谷口鮪、ドラムスの小泉響に発熱などの症状が見られたため。

バンドのXに文書が掲載され「本日2月20日に開催を予定をしておりました KANA-BOON 47都道府県 TOUR「CRITICAL HIT PARADE」熊本公演ですが、本日の午後以降で谷口鮪 (Vo,Gt) と小泉響子(Dr)に倦怠感などを伴う発熱が確認され、メンバーとスタッフで協議の上、本日の開催を見合わせることととさせていただきます」と報告。

ファンに向けて「見合わせとなったこと、またご案内が開演直前となってしまったこと、重ねて深くお詫び申し上げます。この度は、ご来場いただいていたお客様、会場に向かわれているお客様に、多大なご迷惑をおかけしてしまい、誠に申し訳ございません」と謝罪した。

振替公演の日程とチケットの払い戻しに関しては詳細が決定次第発表するとし、22日の奈良公演については21日の午後6時を目処に開催有無を発表すると伝えた。