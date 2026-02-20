ラブ・ライナーマスカラ新作♡束感まつげ簡単完成

アイメイクブランドラブ・ライナーから、束感まつげが簡単につくれる新作マスカラが登場。ピンセットいらずで“上品に盛れる”仕上がりを叶える「ポンポンカールマスカラ」は、2月末より先行発売、3月中旬より順次一般発売がスタートします。トレンドの束感をもっと手軽に楽しみたい方に注目の一本です♡

失敗しない束感設計

「ラブ・ライナーポンポンカールマスカラ」は、束感まつげに特化したぽんぽんチップ付きスリムブラシを採用。

スリムブラシで根元からセパレートしながらカールをつくり、ミニサイズのぽんぽんチップで1本ずつ微調整が可能です。

カラーは全2色展開で、ナチュラルに目元を引き締めるシアーブラックと、やわらかく抜け感を演出するシアーアッシュ。価格は1,760円（税込）です。

*1失敗しないとは、束感仕上がりになりやすいぽんぽんチップ付ブラシ採用のこと

カールキープ＆美容液成分配合

まつげパーマ級の12時間耐久2カールキープを実現。カールロック成分3配合で、上向きの美束まつげが夜まで続きます。

さらに水・汗・皮脂・涙にも強いWプルーフ*4設計で、にじみにくくパンダ目を防止。

繊維フリーでダマになりにくいなめらかな液が、束にまとまりながら自然にロングアップ。シアーなテクスチャーで重ねてもやりすぎ感がなく、ちゅるんと洗練された仕上がりに。

20種類*5の美容液成分配合で、メイクしながらまつげケアも叶えます。

*2ｍｓｈ調べ。効果には個人差があります。

*3トリメチルシロキシケイ酸（皮膜形成剤）、マイクロクリスタリンワックス、ポリエチレン（増粘剤）

*4ウォータープルーフ、スマッジプルーフのこと

*5アカツメクサ花エキス、アセチルテトラペプチド－3、PCA－Na、アルギニン、アスパラギン酸、PCA、グリシン、アラニン、セリン、バリン、プロリン、トレオニン、イソロイシン、ヒスチジン、フェニルアラニン、加水分解ケラチン（羊毛）、リンゴ果実培養細胞エキス、センチフォリアバラ花エキス、パンテノール、ヒアルロン酸Na（全て保湿成分）

販売スケジュール

2月末：ロフト、PLAZA、ショップインにて順次先行発売

3月5日（木）：msh公式オンラインストア、msh公式楽天ストア、msh公式Qoo10ストアにて発売

3月中旬：先行発売以外のバラエティーショップ、ドラッグストアにて順次発売

※一部お取り扱いのない店舗もございます。

※発売日は店舗により異なり、上記日程より前後する場合がございます。

トレンド束感をもっと自由に

テクニックいらずで理想の束感まつげがつくれる新作マスカラは、忙しい朝の強い味方。

ナチュラルから印象的な仕上がりまで自在にコントロールできるから、その日の気分やメイクに合わせて楽しめます。ラブ・ライナーで、旬の目元を手軽にアップデートしてみてはいかがでしょうか♡