ミラノ・コルティナ冬季五輪第14日の19日、フィギュアスケート女子で日本は坂本花織（25＝シスメックス）が銀、中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が銅メダルを獲得した。スポニチ本紙評論家の岡崎真氏がラスト五輪となった坂本の滑りを分析した。

もちろん銀メダルでも十分立派だが、坂本の表情からはやはり金メダルを逃した悔しさが伝わってきた。

1度目の3回転フリップの時から跳び上がりと回転のかけ始めのタイミングが微妙にずれ気味で、体の軸が内側に傾いていた。それでも持ち前の経験値で上手に流れをつくってしっかりと回りきって降りているのはさすがだなと思っていたが、後半の3回転フリップからの連続ジャンプでもまたその傾向が出てしまった。

後ろに3回転トーループをつけられず、単独ジャンプになってしまったために＋REP（同じ種類、回転数の3回転以上のジャンプの繰り返し）となり、基礎点が70％（後半の1・1倍加算で4・08点）に減らされてしまった。イチかバチか最後の3回転ループを連続ジャンプにしてリカバリーする選択肢もあるにはあったが、無理に1つジャンプを加えると曲と合わなくなったり、残りのスピンに影響して最悪時間オーバーとなるおそれもあるので回避したのだろう。

金メダルは逃したとはいえ、彼女のこれまでの功績は決して色あせることはない。男子選手顔負けの高さと距離があるダイナミックなジャンプ、スピード感、独特の雰囲気を醸し出す演技力。彼女の残した道は、3位に入った中井はもちろん、後に続く選手たちにしっかりと引き継がれていくはずだ。（ISUテクニカルスペシャリスト、プロコーチ）