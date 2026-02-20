【ソウル＝依田和彩】北朝鮮の朝鮮中央通信によると、第９回朝鮮労働党大会が１９日、平壌（ピョンヤン）で開幕した。

党大会の開催は２０２１年以来で、金正恩（キムジョンウン）党総書記は、過去５年間で経済分野を中心に「画期的成果」を残したと誇示した。

正恩氏は、前回党大会時の状況について経済制裁やコロナ禍の影響で「困難を極めていた」と振り返り、５年間で「全てが根本的に変わった」と強調した。経済分野では工業部門の技術向上で「長期間の停滞から脱した」と述べた。

外交分野ではロシアや中国との関係強化を念頭に「国際政治の構図と我が国の関係において大きな変化をもたらした」と説明した。同通信によると、党大会に合わせ、中国共産党中央委員会とロシアのプーチン政権の与党「統一ロシア」が祝電を寄せた。

一方、１９日に決定した党大会執行部人事では、北朝鮮屈指の「韓国通」とされ、対韓国工作を管轄する党「１０局」（旧統一戦線部）顧問の金英哲（キムヨンチョル）氏が外れ、崔善姫（チェソンヒ）外相が新たに加わった。北朝鮮が２３年末に南北関係を「敵対的な２国家関係」と規定したことが影響したとみられる。

党大会は今後数日間続く見通しで、核・ミサイル開発や対米政策でどのような方針を打ち出すかが焦点だ。韓国の情報機関・国家情報院が正恩氏の後継者に「内定段階」と分析する正恩氏の娘が出席するかどうかにも注目が集まる。