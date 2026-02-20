読むのが難しいと思う「山口県の自治体」ランキング！ 2位「周防大島町」を抑えた1位は？【2026年調査】
澄み渡った冬の空気が心地よく、静かに春を待つ季節。古くからの由来を持つ地名は、文字の組み合わせからは想像できない独特の響きを持っており、知れば知るほどその奥深さに引き込まれます。
All About ニュース編集部では、2026年1月28日、全国10〜70代の男女250人を対象に、山口県の自治体に関するアンケートを実施しました。その中から、「読むのが難しいと思う山口県の自治体」ランキングの結果をご紹介します。
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
回答者からは「隣県なので全て読めるが、まさかその読み方！と思いそうだなと思う」（30代女性／広島県）、「『周防』の読みが難しくて、『しゅうぼう』と誤読されがちです。旧国名由来なので難易度が高い」（60代男性／神奈川県）、「漢字が長く、音読が複雑なため、初見では正しく読めない可能性が高い」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
回答者からは「ジオパークがあるけど、みねとは読めなかった」（40代女性／長崎県）、「祢という字が何て読むか分からなかったから」（30代女性／石川県）、「そのまま素直に読んでいいのか、捻りがあるのか悩む」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
(文:綾乃岬)
2位：周防大島町／49票瀬戸内海に浮かぶ「屋代島（周防大島）」を中心とした周防大島町（すおうおおしまちょう）。「瀬戸内のハワイ」とも呼ばれ、南国ムード漂う美しい海岸線が魅力です。旧国名である「周防（すおう）」の読みが、県外の人にとってはなじみが薄く、難しく感じられたようです。
1位：美祢市／72票1位は美祢市（みねし）でした。日本最大級のカルスト台地「秋吉台」や、東洋屈指の鍾乳洞「秋芳洞」で世界的に知られる自治体です。観光地としての知名度は抜群ですが、漢字の「祢」が日常であまり使われないことや、シンプルながら初見で「みね」と読むのが難しい点が票を集めました。
