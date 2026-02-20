バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「群馬県のご当地スイーツ」ランキング！ 2位「ガトーショコラ」を抑えた1位は？【2026年調査】
自分へのご褒美や特別なギフト需要が高まるこの時期、見た目の華やかさと確かな味わいを兼ね備えたスイーツが注目を集めています。数ある名店の中でも、ギフトとして圧倒的な支持を集める逸品はどれなのでしょうか？
All About ニュース編集部は2月6〜7日、全国10〜60代の男女250人を対象に「ご当地スイーツ」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、バレンタイン・ホワイトデーに渡したい「群馬県のご当地スイーツ」を紹介します！
※本調査は全国250人を対象に実施したもので、結果は回答者の意見を集計したものであり、全体の意見を断定的に示すものではありません
【6位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「バレンタインにガトーショコラはピッタリだと思う」（30代女性／宮城県）、「プレゼントでいただいたことがあり、とても美味しかったからです」（30代女性／大阪府）、「インスタでよく見るから」（50代女性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「味が間違いないし、パッケージが素敵なので」（50代女性／福島県）、「ガトーフェスタ ハラダは有名なお店なので喜ばれそう」（60代女性／静岡県）、「賞味期限が長く、洗礼された見た目で、おいしいため」（30代男性／東京都）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
2位：ガトーショコラ（パティスリー・リアン）／71票2位は「ガトーショコラ（パティスリー・リアン）」でした。高崎市に本店を構える同店は、厳選された上質なクーベルチュールチョコレートを使用し、素材の持ち味を最大限に引き出した濃厚な味わいが特徴。しっとりとした食感とリッチな風味は、まさにバレンタインやホワイトデーの贈り物にふさわしい逸品です。
1位：グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタハラダ）／100票1位は「グーテ・デ・ロワ（ガトーフェスタハラダ）」でした。高崎市で創業した同社のガトーラスクは、サクサクとした食感と芳醇（ほうじゅん）なバターの香りが全国的に愛されています。冬季限定のホワイトチョコレートは、高級感あふれるパッケージも相まって、特別な日のギフトとして不動の人気を誇っています。
