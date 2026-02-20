「やばい前代未聞」宮川愛李、手作りクッキーの途中経過にツッコミ殺到「お腹壊さない？」「愛せる」
歌手の宮川愛李さんは2月19日、自身のX（旧Twitter）を更新。手作り菓子にまつわるエピソードが注目を集めています。
【写真】宮川愛李の“死ぬほど美味すぎ”な生地
ファンからは、「食べすぎだろwwwwwwwwwwww」「待ってwお腹壊さない？w」「このままもう半分もいっちゃう？？」「聞いたことなさすぎて怪獣かも」「やばい前代未聞でおもろい」「半分はさすがに強すぎてるww」「つまみ食いのレベルをとうに超えてておもろい愛せる」「どこからツッコむのが正解ですか？」など、心配や驚きの声が集まりました。
(文:中村 凪)
「待ってwお腹壊さない？w」宮川さんは「ヤバい今バレンタインのお菓子作ってるんだけど」とつづり、1枚の写真を投稿。ボールの中に小さな生地の塊がポツンと残っています。クッキー生地作りの途中のようです。しかし、「焼く前のクッキー生地が死ぬほど美味すぎてもう半分くらい生地食べちゃった」とのこと。
リップを忘れて“絶望”ポスト同日の別投稿では「家にリップ忘れたんだけどそんな事ある？って言うミスすぎて絶望で震えてる どうにかなりそう」と、うっかりエピソードを公開した宮川さん。ファンからは「カッサカサになっちゃうよーーー」「なえるよねー」といった声が寄せられました。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね。
