YOASOBIが、ソニーPCL株式会社（以下、ソニーPCL）と共同制作した新たな空間音楽体験プロジェクト『“INTO THE WORLD” YOASOBI - Concept Prototype -』を、3月11日から15日までの計5日間公開する。

本プロジェクトは、音楽を“聴く”だけではなく、アーティストが作り出す音楽の世界へ全身で“入り込む”新たな空間音楽体験のフォーマット創出を目的としたプロジェクト。大型LEDディスプレイによるダイナミックな映像空間、触覚を刺激するハプティクス、立体音響や来場者自身のスマートフォンとの連動による臨場感あふれるサウンド表現などを通じ、より“多層的な没入体験”を実現する。

本プロジェクトでは、ソニーPCLがコンセプト開発からコンテンツ企画、制作／演出における複数の先端技術を掛け合わせたテクニカルディレクションまでを担当。YOASOBIが紡ぐ楽曲の世界観そのものを空間体験として拡張することに挑戦したプロジェクトとなる。従来のミュージックビデオやリアルライブに続く、新たな音楽体験のフォーマット開発を目指している。

『NOVEL INTO MUSIC』を掲げるYOASOBIと、『世界観への没入』『音楽の空間体験化』を目指す『INTO THE WORLD』双方のコンセプトが共鳴したことで、本プロジェクトが始動。本プログラムには、YOASOBIメンバーの体や動きをスキャンして制作されたデジタルアバターが登場し、デビュー曲「夜に駆ける」を含む全3曲に、それぞれの物語性を掛け合わせた、音楽の世界に入り込むような体験を提供する。

『INTO THE WORLD』は、本公演を起点としてさらなる表現手法や体験価値の向上を目指し、今後も多様なアーティストとの連携を通じて新たな音楽表現の可能性を探索するという。

なおYOASOBIオフィシャルファンクラブ『YOA’S』会員向けの応募（抽選）が本日より、一般応募（先着）は特設サイトにて2月27日より開始する。

