東京・原宿「mofusand TOKYO」2．21に新商品発売！ 苺まとったにゃんこがモチーフ
東京・原宿にある『mofusand』のコンセプトシリーズのみを展開する専門店「mofusand TOKYO」は、2月21日（土）に、コンセプトシリーズ第2弾となる、旬の苺をまとった愛らしいにゃんこたちをモチーフとした商品を発売。同商品は、同日の11時00分から、公式ウェブショップ「mofusand もふもふマーケット」でも販売される。
【写真】新シリーズ「MERCI STRAWBERRY」ラインナップ一覧 赤やピンクが基調でかわいい（17枚）
■内装もリニューアル！
昨年10月に原宿でオープンした「mofusand TOKYO」は、定期的なコンセプト変更を通じて、ブランドの新たな魅力を発信する常設店舗。コンセプトに合わせて商品ラインナップや店舗デザインを刷新し、その世界観をより深く体験できる空間を提供している。
第1弾の「COFFEE AND DONUTS（コーヒーアンドドーナツ）」に続いて、コンセプト第2弾として今回登場する「MERCI STRAWBERRY（メルシーストロベリー）」では、旬の苺をまとったにゃんこたちをあしらった約35種類のアイテムを展開。
苺を抱えた姿がかわいい「ぬいぐるみ」や「マスコット」のほか、おでかけにぴったりな「フラットトート」や、おうちで楽しめる「スイーツプレート」など豊富なラインナップがそろう。
新コンセプト登場に合わせ、「mofusand TOKYO」の内装もリニューアル。2月16日（月）から2月20日（金）までの期間一時休業し、2月21日（土）から営業再開する。営業時間は12時00分から20時00分まで。
