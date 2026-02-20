20日未明、下関市川棚で寺が全焼する火事があり焼け跡から5人の遺体が見つかりました。



一体何があったのか、昨夜から振り返ります。



こちらは近所の人が撮影した午前3時ごろの映像…炎が立ち上り、火の粉も舞っています。



「まだ避難されていない方はただちに避難を開始してください」



下関消防局によりますと20日午前2時20分頃女性の声で「助けて」と119番通報が、またその後「川棚漁港から火と煙が見える」と通報があったということです。





火事はあっったのは、下関市豊浦町川棚にある「正琳寺」です。消防車など14台が出るなどして消火活動にあたり火はおよそ3時間後に消し止められましたが焼け跡から性別不明の5人の遺体が見つかっています。（近所の人）「ほんとこわかったです」「炎がすごかたすごく高く上がった」火元世帯主は、岩粼恵弘さん（89）。近所の人などによりますと寺には元住職の岩粼さんと現在の住職とその妻、それに2人の子どもが住んでいたということです。警察によりますと岩粼さんら5人と連絡が取れていないということです。（近所の人）「心配でね、こどももおるしね孫が同級生でかわいそうでね涙が出る」改めて上空から現場を確認しておきます。現場は川棚温泉近くの港町…正琳寺は、小高い山を背に建てられています。上空から見ると、寺は跡形もなく焼けていて本堂があった場所でしょうか、太い柱が崩れているのが確認できます。山口県寺院沿革史によると正琳寺は浄土真宗本願寺派の寺で1594年＝安土桃山時代の創建だということです。この寺でいったい何が起きたのか、警察や消防が詳しく調べています。