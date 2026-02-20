観光客が10年で倍増！長門湯本V字回復の軌跡を綴った「温泉リノベーション」出版記念イベント開催
官民一体となったまちづくりで賑わいを取り戻した長門市湯本温泉について、再建の軌跡をまとめた本が完成したのを記念し、東京ではきのう（19日）、トークイベントが開かれました。
東京・新宿で開かれたトークイベントには、「温泉リノベーション」の著者である長門湯本温泉まちのエリアマネージャーを務める木村隼斗さんと湯本温泉を取材し続けてきた旅ジャーナリストののかたあきこさん、そしてゲストとして國學院大學観光まちづくり学部の梅川智也さんが参加しました。
かつて長門湯本温泉は老舗旅館の破綻などで観光客が減少していましたが、ここ10年で星野リゾート「界」の開業をはじめ、川床の設置や足湯のリニューアルなど、地域と行政、事業者が一体となったまちづくりを進めてきました。
トークイベントではおよそ60年間にわたり行政運営で赤字が続いていた「恩湯」と呼ばれる地域の宝である共同浴場の再建を地元愛と熱意を持ったメンバーが民間で行ったことなどが本にもまとめられた温泉街復活の理由などが語られました。
（長門湯本温泉まち株式会社 木村隼斗さん）
「川であるとか恩湯、萩焼とかそういったところを大事にやってきたので、それが伝わって、また関わりたいなという人がたくさん増えていただけたら一番うれしい」
今月28日には、木村さんによる特別講座が開かれることになっています。