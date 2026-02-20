【近畿の天気】３連休は春本番の暖かさ！２１日（土）は１日を通して穏やかな晴れ　３月後半並みの気温に

２月２１日（土）の近畿地方は、全域で穏やかな晴れ。３月後半並みの暖かさとなり、３連休初日はポカポカ陽気のお出かけ日和になりそうです。



近畿地方は南から高気圧に覆われるでしょう。全域で安定した晴天となり、天気の崩れは全くなさそうです。日ざしが強く感じられ、「光の春」を実感できるでしょう。



朝の最低気温は０〜５℃くらいの予想ですが、豊岡はマイナス３℃まで下がるなど氷点下の所もあるでしょう。日中の最高気温は１５℃前後の所が多く、広く３月中旬から下旬並みになりそうです。昼間は過ごしやすい見込みです。





２２日（日）は午前中は晴れますが午後は雲が増えて、夕方以降、南の地域を中心に雨が降るでしょう。日中は大阪や京都などで２０℃まで上がる見込みで、４月中旬並みと、時季外れの暖かさになりそうです。大阪マラソンが予定されていますが、ランナーの皆さんにとっては「暑い」くらいかもしれません。水分補給をしっかりと行い、無理なく完走を目指してください。２３日（月・祝）は、はじめ雨の残る所がありますが、日中は天気が回復しそうです。北風に変わり、前日より気温は低くなるでしょう。来週は雨の降る日が多くなりそうです。