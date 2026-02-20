「姉ageha」表紙に専属モデル全員集合 根本弥生・天海りこ・武田静加ら、美しさの秘訣＆強みができるまでを語る
【モデルプレス＝2026/02/20】ファッション誌『姉ageha』2026冬号（株式会社MIIA）の表紙に荒木さやか、根本弥生、天海りこ、武田静加、椎名美月、桜井莉菜の専属モデル全員が集結。25歳以上のお姉さんのための美容特集が組まれ、それぞれが美しさの秘訣を明かしている。
【写真】平野紫耀推しの人気モデル
本号では様々な美容特集が展開された。冬のメイクレシピを公開するページでは根本が、目を大きく見せつつ派手になりすぎないためのテクニックを公開。横幅を大きくするためにアイシャドウを目尻側はオーバーさせるように塗ったり、ラメは目頭から黒目にかけて少量だけでキラキラさせたりするというポイントを解説した。
さらに外見だけでなく内面の美しさにフォーカスする内容も。元アイドルの天海は社長の不祥事や通り魔暴行事件を乗り越えたことを振り返り、当時の経験を糧に強みができた現在は「落ち込んだままにせず“じゃあこれからどうするか”を考えるようにしています」とマインドを語った。武田は「nutsの専属モデルだったとき、今の楽しいことはずっと続かないんだって身を持って知った」という自身の経験から「今を大切にしなきゃ」と伝えた。
今号には他にも「今すぐできる美人への近道！！ 肌・髪・歯をもっと綺麗にする方法」「元気に40代を迎えた平成ギャルの美容法」「中身も外見も磨き続けるためのお作法」など専属モデルたちの美容法や、元アナウンサーや恋リア出身者など、注目の美女たちの強みができるまでが余すところなく掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】平野紫耀推しの人気モデル
◆根本弥生、アイメイクのポイント
本号では様々な美容特集が展開された。冬のメイクレシピを公開するページでは根本が、目を大きく見せつつ派手になりすぎないためのテクニックを公開。横幅を大きくするためにアイシャドウを目尻側はオーバーさせるように塗ったり、ラメは目頭から黒目にかけて少量だけでキラキラさせたりするというポイントを解説した。
◆天海りこ＆武田静加、過去の経験から得たマインド
さらに外見だけでなく内面の美しさにフォーカスする内容も。元アイドルの天海は社長の不祥事や通り魔暴行事件を乗り越えたことを振り返り、当時の経験を糧に強みができた現在は「落ち込んだままにせず“じゃあこれからどうするか”を考えるようにしています」とマインドを語った。武田は「nutsの専属モデルだったとき、今の楽しいことはずっと続かないんだって身を持って知った」という自身の経験から「今を大切にしなきゃ」と伝えた。
今号には他にも「今すぐできる美人への近道！！ 肌・髪・歯をもっと綺麗にする方法」「元気に40代を迎えた平成ギャルの美容法」「中身も外見も磨き続けるためのお作法」など専属モデルたちの美容法や、元アナウンサーや恋リア出身者など、注目の美女たちの強みができるまでが余すところなく掲載されている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】