ドル円１５５．３５近辺、ユーロドル１．１７６５近辺＝ロンドン為替



ロンドン午前、ドル円は155.35近辺、ユーロドルは1.1765近辺での推移。ドル円は上下動激しくなっており、ロンドン序盤に155円台割れまで下落したあと、すぐに買いが入り高値を155.64付近に更新した。足元では、買いも一服し155.30台で推移している。円相場関連の新規材料は見当たらず、市場では本日NYカットの155.00の大規模期限（11.2億ドル相当）の影響でヘッジ玉が交錯しているとの思惑があるようだ。



ユーロドルはロンドン序盤に1.1743付近まで下押しされたが、独PMI速報値の好調を受けて買い戻されている。足元では1.1760台で推移している。



USD/JPY 155.38 EUR/USD 1.1763

外部サイト