木村拓哉、観客巻き込み敬礼”実演”「やり直せ」 号令は猪狩蒼弥「作中1回もなくて…」
歌手・俳優の木村拓哉（53）が主演を務める映画『教場 Requiem（レクイエム）』（きょう公開）の初日舞台あいさつが20日、都内で行われ、劇中さながらの敬礼を実演した。
【写真】すごい…バルコニーから登場した木村拓哉
舞台あいさつには、風間公親役の木村をはじめ、今作で風間と対峙することになる第205期生を演じる、綱啓永（27）、齊藤京子（28）、倉悠貴（26）、井桁弘恵（29）、猪狩蒼弥（23／KEY TO LIT）のほか、中江功監督が登壇した。
木村の客席からのサプライズ登場で始まった舞台あいさつの終盤にはキャストが敬礼を実演。黒で統一したドレッシーな衣装に身を包んだ5人が、体に染み込んだ動きで横一列に並ぶ姿に、木村は「これが警察学校の制服って脳内できせかえしていただくと…」と観客に呼びかけた。
号令は猪狩が担当することに。猪狩は「僕ですか？作中1回もなくて、そういうタイプのキャラクターでもなく…」と戸惑いを見せ笑いを誘った。風間が入室するノックから、劇中さながらに実演。クランクアップからのブランクを思わせない見事な敬礼を見せた5人は、「ピリッとしたね」と胸を押さえて笑いあった。
さらには観客を巻き込んで敬礼を実演することに。猪狩が敬礼の仕方をレクチャーし、木村もどうやるか演出にノリノリ。いざ実演ではバラバラになってしまった敬礼に、木村は劇中でもアドリブで発したという「やり直せ」というセリフでピシャリ。再度の実演では大きな声で「よろしくお願いします」！」との合唱となり、合格。観客に背中を向けていた木村は振り返り満面の笑みを見せた。
やり直しとなった一発目の実演には、猪狩が「酷かったです」とこぼすと、木村は「酷かったですとか言うな！やってもらってるんだから」と返すほほえましいやりとりもあった。
本作は、その内部が決して公になることはない警察学校の実態をリアルに描いた長岡弘樹氏による新感覚警察ミステリー小説『教場』シリーズ（小学館）を実写化。木村が白髪まじりの髪型で右目が義眼の冷酷無比な鬼教官・風間公親を演じ、「未来の警察官を育成する警察学校＝教場」でさまざまな想いを抱いて入学してきた生徒たちの手に汗握る対峙（たいじ）を繰り広げてきた。
これまでに、2020年にSPドラマ『教場』、21年には続編となるSPドラマ第2弾『教場II』、23年には鬼教官・風間公親の誕生秘話を描いた連続ドラマ『風間公親−教場0−』が放送されるなど、大人気シリーズに。連ドラの放送から3年の月日が経った今回は、『教場』シリーズの集大成となるプロジェクト。前編となる『教場 Reunion』は現在Netflixで独占配信中。『教場 Requiem』は後編となる。
