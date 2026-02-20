ミラノ・コルティナ五輪のスノーボード男子ビッグエア（BA）で今大会日本人初の金メダルを獲得した木村葵来（きら、21＝ムラサキスポーツ）と、銀メダルを獲得した木俣椋真（23＝ヤマゼン）、男子スロープスタイル（SS）で同種目初のメダルとなる銀を獲得した長谷川帝勝（20＝TOKIOインカラミ）が20日、メダリスト会見に出席。スノーボード大国となった日本の強さについて語った。

今大会では日本のスノーボード勢だけで計9個のメダルを獲得する大活躍となった。その強さの要因について、木村は「オフシーズンの環境だったり、コーチの教える技術の進化が年々進化していっている。本当に日本人は強いんだなと思っている」と改めて実感を語った。

木俣は「荻原（大翔）選手は世界一回ってて、世界一がすぐ隣にいるという状況で練習できているのが自分たちのレベルを引き上げてくれている。帝勝とかは練習でも練習外でも努力している。キラは今回も金メダルをしっかり獲ってメンタルが凄い強い。全部合わさったら最強になる。それぞれ違う個性がいて、それを間近で見られるのが強さの要因だと思う」と私見を述べた。

長谷川も「一番の要因は身近にトップ選手がいるということ。パイプだったら平野歩夢、SSだったら最初の象徴的な存在は角野友基だったので。みんな必然的にその人を目指して世界一を目指していく。小さい子たちにとってもいい環境だし、トップ選手の練習を身近で見られるのは他の国と比べてアドバンテージ。だからここまで強くなったのかな」と推測した。